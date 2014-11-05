中国债市：信用债估值继续全线下挫，10年及以下期限跌6-8bp--NAFMII

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透上海11月5日 - 中国银行间市场交易商协会(NAFMII)周三非金融企业债务融资工具定价估值显示，最新各期限信用债估值继续全线下挫，其中10年及以下期限品种领跌，跌幅在6-8bp之前。
而15年及以上期限跌幅稍逊色，落在4-5bp之间。
中国银行间市场交易商协会目前估值内容包含非金融企业债务融资工具1、3、5、7、10、15、20、30年期限的重点AAA、AAA、AA+、AA和AA-级品种。
以下为各品种的具体估值情况:
发行主体评级 一年期 三年期 五年期 七年期
最新 较上次(bp) 最新 较上次(bp) 最新 较上次(bp) 最新 较上次(bp)
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重点AAA 4.57 -8 4.73 -8 4.93 -8 5.15 -7
AAA 4.70 -8 4.91 -7 5.09 -8 5.37 -8
AA+ 4.93 -8 5.25 -8 5.61 -8 5.94 -7
AA 5.28 -8 5.75 -8 6.21 -7 6.52 -7
AA- 6.35 -7 6.96 -7 7.46 -8 8.05 -6
发行主体评级 10年期 15年期 20年期 30年期
最新 较上次(bp) 最新 较上次(bp) 最新 较上次(bp) 最新 较上次(bp)
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重点AAA 5.28 -7 5.53 -6 5.67 -5 5.90 -5
AAA 5.64 -8 5.86 -6 6.11 -4 6.33 -4
AA+ 6.25 -7 6.45 -5 6.74 -4 7.02 -4
AA 6.87 -7 7.14 -5 7.39 -4 7.82 -4
AA- 8.55 -6 8.67 -5 9.07 -4 9.29 -4
银行间债市非金融企业债务融资工具，是指具有法人资格的非金融企业在银行间债市发行的、约定在一定期限内还本付息的有价证券，交易商协会负责受理该类债券的发行注册。目前主要品种有短期融资券(CP)、中期票据(MTN)和集合票据等。
交易商协会此前曾表示，非金融企业债务融资工具定价估值，是市场机构对各主要信用等级、关键期限品种二级市场均衡收益率估计值的平均水平，不是发行利率的下限。现有估值机构为30家。(完)
参看详情，可点选交易商协会网站 here (发稿 丁淑琴；审校 吴芳)
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* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。