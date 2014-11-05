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亚洲 | 2014年 11月 5日 星期三 12:20 BJT

《全球汇市》美元涨势暂歇，欧洲央行总裁将遭遇挑战报导提振欧元

投资者也在观望美国国会中期选举的结果。

共和党周二在国会中期选举中作出有力的出击，接近取得参议院控制权，令权力平衡明显偏离了总统奥巴马和他所在的民主党。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.2563 1.2544 +0.15 -8.60 1.3745

美元/日圆 113.76 113.58 +0.16 +8.03 105.30

欧元/日圆 142.92 142.47 +0.32 -1.25 144.73

美元/瑞郎 0.9587 0.9595 -0.08 +7.38 0.8928

英镑/美元 1.6018 1.6002 +0.10 -3.25 1.6556

美元/加元 1.1393 1.1408 -0.13 +7.28 1.0620

澳元/美元 0.8742 0.8738 +0.05 -1.92 0.8913

新西兰元/美元 0.7827 0.7809 +0.23 -4.62 0.8206

澳元/日圆 99.450 99.250 +0.20 +5.97 93.850

新西兰元/日圆 89.040 88.690 +0.39 +3.04 86.410

英镑/日圆 182.22 181.75 +0.26 +4.53 174.33

澳元/新西兰元 1.1165 1.1182 -0.15 +2.92 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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