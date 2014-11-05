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亚洲 | 2014年 11月 5日 星期三 12:25 BJT

印尼经济：第三季GDP较上年同期增长5.01%，为2009年来最慢增速

路透雅加达11月5日 - 印尼统计局周三称，该国第三季经济较上年同期扩张5.01%，增速较第二季的5.12%放缓，且为2009年以来最慢。

印尼第三季国内生产总值(GDP)较前季成长2.96%。

路透对分析师预估中值显示，第三季GDP按年成长5.1%，较前季成长3.02%。(完) (编译 李爽 审校 艾茂林)
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