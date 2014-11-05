《MAGUIRE专栏》豆粕投机客和商业性交易商押注相左，最终鹿死谁手？

美国股市：受疲弱GDP数据拖累小跌，但4月上涨
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
但如果商业性交易商是对的，未来几周供应中断情况大大缓解，那么那些在近期上涨时买进的投机商，将被迫向市场大量出脱仓位，可能在这样的过程中蒙受很大的损失。
**截然不同的押注**
商业和非商业性交易商在豆粕期货和期权市场通常持有镜像仓位，商业性交易商通常持有衍生品空仓，以对冲实货的多仓；投机客则青睐作多期货。
但尽管商业性净空仓已扩大至2014年6月中以来最高水准，投机客的净多仓亦膨胀至逾两年来高位，显示比起商业性仓位，投机性仓位达到更重要的历史性指标。
上个月投机客多仓的建仓速度快过于商业性空仓，前者增速为15%，后者则为13%。
商业性和非商业性仓位图表：link.reuters.com/kax33w
如果近期中西部铁路拥塞情况持续抑制豆粕运送到终端市场，并造成商业性交易商难以供货给买家时，就会让商业性交易商承受更大的痛苦。非商业性交易商这种积极建仓的作法可能会得到回报。
但如果深谙物流的商业性交易商，关于未来豆粕将会顺利送达终端市场的预期无误，那么当价格从近期高位跌至远低于投机客买进时的水准时，投机客恐将面临损失的痛苦。(完) (编译 许娜/戴素萍 审校 朱晓军/艾茂林)
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