主要国家经济指标预测--11月6日****

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 11月6日(四) 0030 澳洲就业人数(万人) 10月 增加1.0 减少2.97 全职就业人数(万人) -- 增加2.16 就业参与率 64.5% 64.5% 失业率 6.1% 6.1% 0500 日本同时指标(较前月) 9月 -- -1.4 领先指标 -- -1.4 0645 瑞士消费者信心指数 第四季 负5 负1 0700 德国工业订单(较前月) 9月 +2.3% -5.7% 0800 英国Halifax房价指数(较上月) 10月 +0.4% 截至10月三个月房价(较上年同期) +9.1% 0930 英国工业生产(较前月) 9月 +0.4% 持平 (较上年同期) +1.5% +2.5% 制造业产出(较前月) +0.3% +0.1% (较上年同期) +2.8% +3.9% 1200 英国央行利率决定 11月 0.5% 0.5% 量化宽松规模(亿英镑) 3,750 3,750 1230 美国Challenger企业计划裁员人数(万人) 10月 -- 3.0477 1245 欧洲央行再融资利率 11月 0.05% 0.05% 存款利率 负0.2% 负0.2% 1330 美国劳工成本 第三季初值 +0.5% -0.1% 非农生产率 +1.5% +2.3% 1330 美国一周初请失业金人数(万人) 11月1日当周 28.5 28.7 四周均值(万人) -- 28.100 续请失业金人数(万人) 10月25日当周 236.0 238.4 1330 加拿大建筑许可(较前月) 9月 +6.0% -27.3% 1500 加拿大Ivey PMI 10月 -- 65.2 经季节调整的Ivey PMI 57.0 58.6 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 买超406 外资投资日本股票(亿日圆) -- 买超1,780 2230 澳洲AIG建筑业指数 10月 -- 59 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 11月5日(三) 0130 日本加班工资 9月 +1.6% -- 0815 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月) 10月 持平 持平 (较上年同期) 持平 -0.1% 0845 意大利Markit/ADACI服务业PMI 10月 50.8 49.2 0850 法国Markit服务业PMI 10月 48.3 48.1 Markit综合PMI 48.2 -- 0855 德国Markit服务业PMI 10月 54.4 54.8 Markit综合PMI 53.9 -- 0900 欧元区Markit服务业PMI 10月终值 52.3 52.4 Markit综合PMI 52.1 52.2 0930 英国Markit/CIPS服务业PMI 10月 56.2 58.5 1000 欧元区零售销售(较前月) 9月 -1.3% -0.8% (较上年同期) +0.6% +1.2% 1315 美国ADP民间就业岗位(万个) 10月 增加23.0 增加22.0 1400 美国Markit服务业PMI 10月终值 57.1 -- 1445 美国Markit综合PMI 10月终值 57.2 -- 1500 美国供应管理协会(ISM)非制造业PMI 10月 57.1 58.0 企业活动指数 60.0 62.0 就业指数 59.6 -- 新订单指数 59.1 -- 价格指数 52.1 -- (完)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。