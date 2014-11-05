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亚洲 | 2014年 11月 6日 星期四 07:22 BJT

****主要国家经济指标预测--11月6日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：

    GMT时间   经济指标/活动                                公布时段       预估值      前值
    
    11月6日(四)
    
    0030  澳洲就业人数(万人)                                 10月        增加1.0  减少2.97
              全职就业人数(万人)                                            --    增加2.16
              就业参与率                                                   64.5%     64.5%
              失业率                                                        6.1%      6.1%
    0500  日本同时指标(较前月)                                9月           --        -1.4
              领先指标                                                      --        -1.4    
    0645  瑞士消费者信心指数                               第四季            负5       负1
    0700  德国工业订单(较前月)                                9月          +2.3%     -5.7% 
    0800  英国Halifax房价指数(较上月)                        10月                    +0.4%      
                     截至10月三个月房价(较上年同期)                                  +9.1% 
    0930  英国工业生产(较前月)                                9月          +0.4%      持平
                      (较上年同期)                                         +1.5%     +2.5%
              制造业产出(较前月)                                           +0.3%     +0.1%
                        (较上年同期)                                       +2.8%     +3.9%
    1200  英国央行利率决定                                   11月           0.5%      0.5%
                  量化宽松规模(亿英镑)                                     3,750     3,750
    1230  美国Challenger企业计划裁员人数(万人)               10月           --      3.0477
    1245  欧洲央行再融资利率                                 11月          0.05%     0.05%
                  存款利率                                                负0.2%    负0.2%     
    1330  美国劳工成本                                 第三季初值          +0.5%     -0.1%
              非农生产率                                                   +1.5%     +2.3%
    1330  美国一周初请失业金人数(万人)                11月1日当周           28.5      28.7
              四周均值(万人)                                                --      28.100
              续请失业金人数(万人)                   10月25日当周          236.0     238.4      
  
    1330  加拿大建筑许可(较前月)                              9月          +6.0%    -27.3%
    1500  加拿大Ivey PMI                                     10月           --        65.2
                 经季节调整的Ivey PMI                                       57.0      58.6
    2350  日本投资外国债券(亿日圆)                           前周           --     买超406
          外资投资日本股票(亿日圆)                                          --   买超1,780
    2230  澳洲AIG建筑业指数                                  10月           --          59
    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间   经济指标/活动                               公布时段         现值       预估值
    
    11月5日(三)
    0130  日本加班工资                                       9月          +1.6%         --      
  
    0815  瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月)                   10月           持平         持平    
   
                 (较上年同期)                                              持平        -0.1%    
   
    0845  意大利Markit/ADACI服务业PMI                       10月           50.8         49.2    
   
    0850  法国Markit服务业PMI                               10月           48.3         48.1    
   
              Markit综合PMI                                                48.2         --      
  
    0855  德国Markit服务业PMI                               10月           54.4         54.8    
   
              Markit综合PMI                                                53.9         --      
  
    0900  欧元区Markit服务业PMI                         10月终值           52.3         52.4    
   
                Markit综合PMI                                              52.1         52.2    
   
    0930  英国Markit/CIPS服务业PMI                          10月           56.2         58.5    
   
    1000  欧元区零售销售(较前月)                             9月          -1.3%        -0.8%    
   
                    (较上年同期)                                          +0.6%        +1.2%    
     
    1315  美国ADP民间就业岗位(万个)                         10月       增加23.0     增加22.0    
    1400  美国Markit服务业PMI                           10月终值           57.1         --      
   
    1445  美国Markit综合PMI                             10月终值           57.2         --      
   
    1500  美国供应管理协会(ISM)非制造业PMI                  10月           57.1         58.0    
    
                                       企业活动指数                        60.0         62.0    
    
                                       就业指数                            59.6         --      
   
                                       新订单指数                          59.1         --      
   
                                       价格指数                            52.1         -- (完)
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