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亚洲 | 2014年 11月 5日 星期三 12:45 BJT

日本经济：公明党党首称希望考虑追加预算举措，以确保经济持续复苏

路透东京11月5日 - 日本安倍首相联合执政党-公明党党首山口那津男周三表示，该党希望考虑追加预算，以确保经济复苏持续。

“经济正处在迈向物价、获利、薪资和消费正循环的关键点，”山口那津男在政府与联合执政党领袖会议上表示。

“临近年末，我希望考虑各种举措，包括追加预算，以促进消费。”

安倍在此次会议上重申，希望谨慎研判第三季国内生产总值(GDP)和其他数据，以决定是否推进第二次上调消费税的计划。该决定料在12月初做出。(完)

(编译 李爽 审校 于春红)
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