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亚洲 | 2014年 11月 5日 星期三 13:00 BJT

《全球市场》亚股下跌，原油价格持续走低

美国商务部称，9月贸易逆差扩大7.6%，至430.3亿美元，高于路透调查分析师预估的400亿美元。

这项数据提高了美国公债的避险吸引力，推动指标10年期美债 收益率下跌，令美元承压。10年期美债收益率在亚洲时段报2.331%，低于周二美国收盘水准2.342%，当天曾最低跌至2.303%。

美元指数 日内持稳于86.995，此前脱离了周一所及的四年高位87.406。

美元兑日圆 涨0.3%，报113.91日圆，但远低于周一触及的七年高位114.21。

欧元兑美元 小涨约0.1%，至1.2559美元，脱离周一创下的两年低点1.2439美元，未受欧洲央行相关消息公布后的不佳数据影响。

欧盟执委会周二调降了对未来几年欧元区经济增长的预估 ，促使投资者加码押注欧洲央行可能考虑采取更多行动刺激欧元区经济。

现货金 约跌0.4%，至每盎司1,163.00美元，六个交易日以来有五天下跌，盘旋在四年低点附近。(完)

(编译 洪曦/朱晓军/戴素萍/白云; 审校 高琦/李爽/许娜/王兴亚)
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