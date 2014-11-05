《全球市场》亚股下跌，原油价格持续走低

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
美国商务部称，9月贸易逆差扩大7.6%，至430.3亿美元，高于路透调查分析师预估的400亿美元。
这项数据提高了美国公债的避险吸引力，推动指标10年期美债 收益率下跌，令美元承压。10年期美债收益率在亚洲时段报2.331%，低于周二美国收盘水准2.342%，当天曾最低跌至2.303%。
美元指数 日内持稳于86.995，此前脱离了周一所及的四年高位87.406。
美元兑日圆 涨0.3%，报113.91日圆，但远低于周一触及的七年高位114.21。
欧元兑美元 小涨约0.1%，至1.2559美元，脱离周一创下的两年低点1.2439美元，未受欧洲央行相关消息公布后的不佳数据影响。
欧盟执委会周二调降了对未来几年欧元区经济增长的预估 ，促使投资者加码押注欧洲央行可能考虑采取更多行动刺激欧元区经济。
现货金 约跌0.4%，至每盎司1,163.00美元，六个交易日以来有五天下跌，盘旋在四年低点附近。(完)
(编译 洪曦/朱晓军/戴素萍/白云; 审校 高琦/李爽/许娜/王兴亚)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。