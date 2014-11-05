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亚洲 | 2014年 11月 5日 星期三 13:19 BJT

香港股市：早盘下跌，受累于获利了结和疲弱经济数据

路透上海11月5日 - 香港股市周三早盘收低，受到疲弱经济数据的拖累。

截至中午，恒生指数 跌0.5%至23,723.58点，恒生国企指数 下跌0.9%。

分析师表示，股市下挫是因为民间企业活动疲软。汇丰公布，香港10月份采购经理人指数(PMI)从前月的49.8下降至47.7，触及37个月最低，受占领运动影响。

分析师称，在北京亚太经合组织(APEC)峰会即将召开以及美国期中选举结果公布之前，投资者出于不确定性的考虑进行获利了结。

博彩类股跌幅居前，因该行业公布10月营收创纪录最差。银河娱乐 下跌3.4%，金沙中国 跌3.6%，永利澳门 下滑2%。(完)
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