台湾股市：随亚股不振第二日收跌，地方选举日近观望心态浓厚

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透台北11月5日 - 台湾股市周三小幅下跌，随亚股走低。分析师指出，中国数据疲弱令亚股不振，而台湾地方首长选举日近，选情胶着下，观望心态浓厚，成交低迷。
台湾加权股价指数 收低0.3%至8,962.60点。今日成交初值 为697.77亿台币；上交易日修正后为757.29亿。
〞选举结果会影响内资的信心、影响成交量。〞凯基投顾分析师张明祥说。不过，他认为，不论选举结果为何，都将是短线影响后势。反而是选后时近年底，作帐行情将登场，紧接着又有年初的元月行情，选后台股行情并不看淡。
但短期台股若成交量无法提振，则将陷盘整，分析师估计明日区间在8,890-9,100之间。
亚洲股市周三下跌，因中国公布疲弱的经济数据后，原油价格延续跌势，美元则在经历本周上涨后稍作喘息。
汇丰/Markit调查显示，中国10月服务业增速下滑。几天前的数据显示，中国制造业增长低迷。今天的数据进一步表明，中国经济逐步减速，可能推动政府出台新的刺激措施。
本地时间14:05时，日本股市 续涨0.44%，其涨势优于MSCI亚太明晟除日本指数 的下跌0.44%。(完)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。