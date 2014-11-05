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亚洲 | 2014年 11月 5日 星期三 14:10 BJT

台湾股市：随亚股不振第二日收跌，地方选举日近观望心态浓厚

路透台北11月5日 - 台湾股市周三小幅下跌，随亚股走低。分析师指出，中国数据疲弱令亚股不振，而台湾地方首长选举日近，选情胶着下，观望心态浓厚，成交低迷。

台湾加权股价指数 收低0.3%至8,962.60点。今日成交初值 为697.77亿台币；上交易日修正后为757.29亿。

〞选举结果会影响内资的信心、影响成交量。〞凯基投顾分析师张明祥说。不过，他认为，不论选举结果为何，都将是短线影响后势。反而是选后时近年底，作帐行情将登场，紧接着又有年初的元月行情，选后台股行情并不看淡。

但短期台股若成交量无法提振，则将陷盘整，分析师估计明日区间在8,890-9,100之间。

亚洲股市周三下跌，因中国公布疲弱的经济数据后，原油价格延续跌势，美元则在经历本周上涨后稍作喘息。

汇丰/Markit调查显示，中国10月服务业增速下滑。几天前的数据显示，中国制造业增长低迷。今天的数据进一步表明，中国经济逐步减速，可能推动政府出台新的刺激措施。

本地时间14:05时，日本股市 续涨0.44%，其涨势优于MSCI亚太明晟除日本指数 的下跌0.44%。(完)
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