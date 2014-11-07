香港房地产：9月私人住宅楼价连升六个月再创新高，中小型单位主导升势

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透香港11月7日 - 香港差饷物业估价署周五发表的临时数字显示，今年9月全港私人住宅楼价连续第六个月上涨，按月升1.84%，续创历史新高；此前一度升势加快的大面积豪宅涨幅略收歛，与中小型单位楼价升幅差距扩大。
数据显示，中小型单位继续主导楼价升势，实用面积40平方米以下（A类住宅）及实用面积40-69.9平方米（B类住宅）9月的的楼价按月均涨约2%，与前月升幅相若。至于实用面积70-99.9平方米（C类住宅）的中型单位按月升1%，幅度比前一个月的1.8%低。
受政府楼市＂辣招＂影响较大的大面积豪宅楼价亦继续上升。其中D类单位（实用面积100-159.9平方米）按月升1.2%，比8月份1.4%的涨幅略低；实用面积160平方米以上的E类单位按月升1%，前一个月按月持平。
今年首九个月整体楼价累计涨8.4%，去年全年涨幅为7.7%。政府于5月微调双倍印花税措施，略为延长换楼价后，楼市升势未止。
在私人住宅租金方面，9月整体租金亦继续上扬，环比涨0.93%，与8月份1%的升幅相若。A、B、C类中小型单位租金按月分别升1%、1.2%及0.5%。至于D、E类豪宅租金按月涨幅均为0.63%。
香港金管局总裁陈德霖稍早表示，楼市的上下行走势未明朗，仍须时间观察，倘若上升周期持续，当局会收紧目前实行的逆周期措施，但如楼市出现下行，则会放松有关措施。
政府公布的楼价指数时间上有所滞后，而根据今年10月20至26日市场二手成交统计的中原城市领先指数（CCL）最新报点129.39 ，按月升约0.98%。
差饷物业估价署的数据显示，除A类私人住宅的回报率于9月份较8月份略降0.1个百分点至3%外，B至E类住宅的回报率均持平上月，分别为2.8%、2.6%、2.4%和2.2%。（完）
欲浏览政府发布于网页的公告，请点选(here) (记者 梁慧仪; 审校 林高丽)
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