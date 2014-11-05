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亚洲 | 2014年 11月 5日 星期三 14:40 BJT

全球金市：黄金及白银均跌至四年新低，卖压持续浮现

饰金、金币和金条等通常会随金价下滑而浮现买需，但目前的实货买气尚未强劲到可为价格提供支撑。

“黄金未来看涨的机会很小。尽管过去几年来有规模达数万亿美元的刺激举措，但多数央行官员担心的是通缩，而不是通胀。”INTL FCStone分析师Edward Meir说。

“此外，美股持续高歌猛进，资产续由黄金等另类投资流入股市。”他说。

现货金 下跌至2010年4月以来最低的每盎司1,151.20美元，之后稍有回升；0548 GMT时，交投在1,154.68美元，跌幅1.1%。

现货银 跌逾2%至15.58美元，是2010年2月以来最低。

---------------------0556 GMT---------

价格 变动 涨跌%

现货金 1154.68 -13.22 -1.13

现货银 15.65 -0.34 -2.13

现货铂金 1211.49 -4.71 -0.39

现货钯金 772.85 -10.15 -1.3

COMEX期金 1154.5 -13.2 -1.13

COMEX期银 15.65 -0.303 -1.9

汇率

欧元/美元 1.2542

美元指数 87.131

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化

(编译 李春喜/李婷仪 审校 龚芳)
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