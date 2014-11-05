《汇市简讯》欧元/英镑虽出现轧空行情，但长期趋势仍偏空

国际油市：原油价格上涨，因对OPEC减产前景更乐观
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
0617GMT
* 轧空走势受一目均衡转换线压抑。长期趋势仍偏空
* 维持出脱策略，预计欧元/英镑跌向2014年低点0.7767
* 由于已呈超卖，预料会有一些修正走势
* 若有反弹，将是建立空仓的好机会。第一道先看0.7855
* 技术图表(link.reuters.com/heb43w)(完) (编译 蔡美珍；审校 于春红)
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货周五收跌2-3/4美分，报每蒲式耳3.66-1/2美元，分析师称，因技术性卖盘，且预报称美国中西部种植地带本周末降雨后天气将转好。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，因技术性买盘，和担心周末美国大平原地区的寒冷天气可能会威胁冬麦作物。