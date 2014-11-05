版本:
中国
市场报道 | 2014年 11月 5日 星期三 14:25 BJT

《汇市简讯》欧元/英镑虽出现轧空行情，但长期趋势仍偏空

0617GMT

* 轧空走势受一目均衡转换线压抑。长期趋势仍偏空

* 维持出脱策略，预计欧元/英镑跌向2014年低点0.7767

* 由于已呈超卖，预料会有一些修正走势

* 若有反弹，将是建立空仓的好机会。第一道先看0.7855

* 技术图表(link.reuters.com/heb43w)(完) (编译 蔡美珍；审校 于春红)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐