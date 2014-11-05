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亚洲 | 2014年 11月 5日 星期三 14:28 BJT

韩国股市：略微收低，静待欧洲央行会议结果出炉

路透首尔11月5日 - 韩国股市周三在狭幅波动中略微收低，市场人士静待欧洲央行周四决策会议的结果。

韩国综合股价指数 下跌0.19%，报1,931.43点。(完)
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