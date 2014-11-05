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亚洲 | 2014年 11月 5日 星期三 14:30 BJT

韩国汇市：韩元兑美元跌至九个月低位，受日本央行总裁言论影响

路透首尔11月5日 - 韩国韩元 周三跌至九个月新低，午后扩大跌幅，此前日本央行总裁表示若日圆贬值与经济基本面一致，那么将利大于弊。

日本央行总裁黑田东彦的言论，加上共和党在美国期中选举获得大胜，推动日圆兑美元 跌至七年低位，从而施压韩元。

韩元兑美元 周三国内市场收报1,083.6，周二收盘价为1,076.5。(完)

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