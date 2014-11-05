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亚洲 | 2014年 11月 5日 星期三 14:39 BJT

全球农业：中国11月大豆进口料飙升，因美国丰产带来低廉供应--分析师

路透北京11月5日 - 行业分析师周三表示，中国11月大豆进口料跳增约38%，因面对美国大豆丰收以及压榨利润率改善，中国买家将积极寻求从美国购入便宜供应。

中国是全球最大的大豆进口国，中国购买的增加将支撑芝加哥期货交易所(CBOT)的指标油籽价格 ，该期货在过去一个月里降至2010年初以来的低位，因美国农户迎来创纪录的大豆丰产。年内迄今，价格降幅则达到23%。

中国国家粮油信息中心(CNGOIC)指出，中国11月和12月大豆进口量预计分别升至581万吨和680万吨，10月估计为420万吨。

粮油信息中心的一位分析师称，中国买家上周订购了30船美国大豆，接近180万吨，将于明年第一季到岸交货。

这个购买量超过9月份的每周进口均值125万吨。

分析师还指出，中国市场上将一吨大豆压榨出豆粕和豆油的利润约为200元人民币，今年上半年还为每吨压榨亏损约500元。（完）

(编译 高琦 审校 杜明霞)
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