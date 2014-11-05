中国股市：沪综指收盘小跌，连涨六日后获利回吐压力显现

美国股市：受疲弱GDP数据拖累小跌，但4月上涨
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
路透上海11月5日 - 中国股市沪综指周三收盘小跌，结束此前的六连涨。分析师指出，在连续上涨并接近上档阻力位2,450点后，今日大盘上冲意愿明显不足，获利筹码开始抛售，股指在高位窄幅震荡。
沪综指 收报2,419.254点，跌11.423点或0.47%；上证A股今日成交2,017亿元人民币，上日为2,263亿元。
“接连上涨后，有一些获利盘出来，我觉得这个调整是很正常的。”华泰证券分析师周林表示，在短期调整后，股指中期走势仍可继续看好。
沪深300指数 收报2,503.448点，跌0.39%；沪深300指数期货主力11月合约 尾盘报2,508点，跌0.12%，成交716,840手。（完） (发稿 林琦；审校 张喜良)
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货周五收跌2-3/4美分，报每蒲式耳3.66-1/2美元，分析师称，因技术性卖盘，且预报称美国中西部种植地带本周末降雨后天气将转好。