中国股市：沪综指收盘小跌，连涨六日后获利回吐压力显现

路透上海11月5日 - 中国股市沪综指周三收盘小跌，结束此前的六连涨。分析师指出，在连续上涨并接近上档阻力位2,450点后，今日大盘上冲意愿明显不足，获利筹码开始抛售，股指在高位窄幅震荡。

“接连上涨后，有一些获利盘出来，我觉得这个调整是很正常的。”华泰证券分析师周林表示，在短期调整后，股指中期走势仍可继续看好。