台湾金融：金管会与马来西亚纳闽岛签署金融监理合作了解备忘录

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透台北11月5日 - 台湾金融监督管理委员会周三宣布与马来西亚纳闽岛的金融监理机关完成签署了解备忘录(MoU)，该备忘录内容包括银行、保险、证券及期货等领域的监理资讯分享与保密、实地检查等，签署后双方将可据此加强金融监理合作。
金管会新闻稿并指出，目前台湾已有兆丰金控 旗下兆丰国际商业银行、国泰金控 旗下国泰世华商业银行等2家银行于马来西亚纳闽岛设有分行。
金管会亦称，积极加强与各国金融主管机关的双边监理合作，并致力与各国金融监理机关洽签书面合作协定。
根据金管会统计，截至目前，台湾已与各国金融监理机关签署48个监理合作备忘录或换函，对象遍及美洲、欧洲、亚洲等主要国家，在亚洲方面，合作对象包括中国大陆、香港、日本、新加坡、马来西亚、菲律宾、越南、印度、泰国以及澳洲等。(完) (记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。