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亚洲 | 2014年 11月 5日 星期三 14:50 BJT

台湾金融：金管会与马来西亚纳闽岛签署金融监理合作了解备忘录

路透台北11月5日 - 台湾金融监督管理委员会周三宣布与马来西亚纳闽岛的金融监理机关完成签署了解备忘录(MoU)，该备忘录内容包括银行、保险、证券及期货等领域的监理资讯分享与保密、实地检查等，签署后双方将可据此加强金融监理合作。

金管会新闻稿并指出，目前台湾已有兆丰金控 旗下兆丰国际商业银行、国泰金控 旗下国泰世华商业银行等2家银行于马来西亚纳闽岛设有分行。

金管会亦称，积极加强与各国金融主管机关的双边监理合作，并致力与各国金融监理机关洽签书面合作协定。

根据金管会统计，截至目前，台湾已与各国金融监理机关签署48个监理合作备忘录或换函，对象遍及美洲、欧洲、亚洲等主要国家，在亚洲方面，合作对象包括中国大陆、香港、日本、新加坡、马来西亚、菲律宾、越南、印度、泰国以及澳洲等。(完) (记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)
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