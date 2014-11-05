版本:
中国
亚洲 | 2014年 11月 5日 星期三 14:58 BJT

欧洲个股：瑞士药商罗氏将投资4.7亿美元在苏州设厂，制造诊断设备

路透苏黎世11月5日 - 瑞士药厂罗氏 周三表示，未来三年内将投资4.50亿瑞郎(4.70亿美元)在中国成立一座新的诊断设备制造厂，以满足亚洲日益增加的临床试验需求。

罗氏在声明稿中称，该座位于苏州的新厂将聘雇逾600名员工，生产免疫化学及临床化学试验产品。

“新厂将使我们有能力满足市场对本公司诊断产品不断增加的需求，确保我们为中国及亚太地区民众的健康继续做出贡献。”罗氏诊断设备部门主管Roland Diggelmann说。

罗氏表示，苏州厂将成为罗氏在全球的第八家诊断设备制造厂，该厂将从2018年起开始运营。(完)

(编译 李婷仪 审校 于春红)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐