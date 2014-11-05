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亚洲 | 2014年 11月 5日 星期三 14:52 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：美国共和党取得参议院控制地位，美元走升

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* 美元/日圆升0.55%，欧元/日圆升0.52%，澳元/美元跌0.27%，美元/韩元升0.5%

* 日股日经指数涨0.44%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.48%，美国10年期公债收益率报2.3442%

* 布兰特原油期货跌0.53%，美国原油期货跌0.22%，现货金跌至1,151.80美元

* 共和党在美国期中选举取得参议院控制地位

* 日本央行总裁黑田东彦誓言达成物价目标，必要时将出台更多措施(完)

(编译 蔡美珍；审校 高琦)
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