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亚洲 | 2014年 11月 5日 星期三 14:58 BJT

《汇市简讯》美元/日圆触发114.25上方停止单，高见114.40

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* 美元/日圆升势停停走走，突破周一高点114.21，也触发了114.25上方的停止单

* 下道阻力在2007年12月高点114.66，停止单在114.70上方

* 115料有不少期权相关部位，此处为整数关卡，上方有大型停止单

* 日本出口商一路向上少量抛汇，并无巨额卖盘

* 日本进口商料逢低买进，买单集结在114.00附近及下方

* 在接近113.50、113.00及下方有更多买单(完) (编译 蔡美珍；审校 高琦)
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