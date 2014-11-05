《全球汇市》美元兑日圆创七年高位，美国期中选举结果提振风险偏好

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
新西兰元兑美元 一度攀升至0.7842美元，远离周一创下的15个月低点0.7698美元，之前该国失业率跌至逾五年来最低水平。
其他数据显示薪资成长温和，暗示新西兰元央行不急于重启加息进程，市场未受干扰。
澳元 自周一的低位0.8644美元回升到0.8711美元。
汇市对汇丰中国10月服务业采购经理人指数(PMI)与日本央行总裁黑田东彦的讲话反应不大。
汇丰中国10月服务业采购经理人指数(PMI)为52.9，延续8月份触及一年半高位后的温和回调，同时就业分项指数则继续攀升，显示服务业领域依然处于稳健扩张态势。
黑田东彦周三表示，日圆贬值对日本经济有多重利好。这是黑田东彦自上周五意外宣布扩大宽松刺激以来首度发表谈话。
“在日本央行突如其来宣布的冲击后，全球经济的其他消息现在显得微不足道，”三井住友银行首席策略师Daisuke Uno表示。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.2533 1.2544 -0.09 -8.82 1.3745
美元/日圆 114.15 113.58 +0.50 +8.40 105.30
欧元/日圆 143.06 142.47 +0.41 -1.15 144.73
美元/瑞郎 0.9605 0.9595 +0.10 +7.58 0.8928
英镑/美元 1.5959 1.6002 -0.27 -3.61 1.6556
美元/加元 1.1426 1.1408 +0.16 +7.59 1.0620
澳元/美元 0.8693 0.8738 -0.51 -2.47 0.8913
新西兰元/美元 0.7790 0.7809 -0.24 -5.07 0.8206
澳元/日圆 99.230 99.250 -0.02 +5.73 93.850
新西兰元/日圆 88.910 88.690 +0.25 +2.89 86.410
英镑/日圆 182.17 181.75 +0.23 +4.50 174.33
澳元/新西兰元 1.1155 1.1182 -0.24 +2.83 1.0848
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。