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亚洲 | 2014年 11月 5日 星期三 15:09 BJT

《全球汇市》美元兑日圆创七年高位，美国期中选举结果提振风险偏好

新西兰元兑美元 一度攀升至0.7842美元，远离周一创下的15个月低点0.7698美元，之前该国失业率跌至逾五年来最低水平。

其他数据显示薪资成长温和，暗示新西兰元央行不急于重启加息进程，市场未受干扰。

澳元 自周一的低位0.8644美元回升到0.8711美元。

汇市对汇丰中国10月服务业采购经理人指数(PMI)与日本央行总裁黑田东彦的讲话反应不大。

汇丰中国10月服务业采购经理人指数(PMI)为52.9，延续8月份触及一年半高位后的温和回调，同时就业分项指数则继续攀升，显示服务业领域依然处于稳健扩张态势。

黑田东彦周三表示，日圆贬值对日本经济有多重利好。这是黑田东彦自上周五意外宣布扩大宽松刺激以来首度发表谈话。

“在日本央行突如其来宣布的冲击后，全球经济的其他消息现在显得微不足道，”三井住友银行首席策略师Daisuke Uno表示。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.2533 1.2544 -0.09 -8.82 1.3745

美元/日圆 114.15 113.58 +0.50 +8.40 105.30

欧元/日圆 143.06 142.47 +0.41 -1.15 144.73

美元/瑞郎 0.9605 0.9595 +0.10 +7.58 0.8928

英镑/美元 1.5959 1.6002 -0.27 -3.61 1.6556

美元/加元 1.1426 1.1408 +0.16 +7.59 1.0620

澳元/美元 0.8693 0.8738 -0.51 -2.47 0.8913

新西兰元/美元 0.7790 0.7809 -0.24 -5.07 0.8206

澳元/日圆 99.230 99.250 -0.02 +5.73 93.850

新西兰元/日圆 88.910 88.690 +0.25 +2.89 86.410

英镑/日圆 182.17 181.75 +0.23 +4.50 174.33

澳元/新西兰元 1.1155 1.1182 -0.24 +2.83 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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