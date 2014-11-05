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市场报道 | 2014年 11月 5日 星期三 15:08 BJT

全球贵金属：11月4日SPDR黄金持仓下降0.32%，iShares白银持仓减0.60%

路透11月5日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周二黄金持仓量较周一下跌0.32%；全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust 白银持仓量同期减少0.60%。

以下为两支ETF的持仓量及变化情况：

名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减

SPDR 23,753,762.4 11月4日 23,830,654.8 11月3日 　 -76,892.4 -0.32%

iShares 343,450,790.2 11月4日 345,524,073.8 11月3日 -2,073,283.6 -0.60%

浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据，请点击(www.exchangetradedgold.com)

浏览ETF白银持仓量的详细内容，请点击(link.reuters.com/wux96h)(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 洪曦; 审校 龚芳)
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