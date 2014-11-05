俄罗斯央行：将每日汇率干预动用资金上限定为3.5亿美元

美国股市：受疲弱GDP数据拖累小跌，但4月上涨
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
路透莫斯科11月5日 - 俄罗斯央行周三表示，已经调整对卢布汇率的干预政策，目前将保护卢布汇率所用的资金上限定为每日3.5亿美元。
俄罗斯央行在一份声明中称，此举将大幅提高汇率的灵活性，意味着汇率将基本由市场因素决定。
俄罗斯央行还表示，一旦在干预中用完3.5亿美元，将继续把卢布兑美元-欧元货币篮子的汇价通道调整5个点。今年俄罗斯卢布兑美元已下跌逾20%。(完) (编译 王洋; 审校 蔡美珍)
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货周五收跌2-3/4美分，报每蒲式耳3.66-1/2美元，分析师称，因技术性卖盘，且预报称美国中西部种植地带本周末降雨后天气将转好。