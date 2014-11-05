俄罗斯央行：将每日汇率干预动用资金上限定为3.5亿美元

路透莫斯科11月5日 - 俄罗斯央行周三表示，已经调整对卢布汇率的干预政策，目前将保护卢布汇率所用的资金上限定为每日3.5亿美元。

俄罗斯央行在一份声明中称，此举将大幅提高汇率的灵活性，意味着汇率将基本由市场因素决定。

俄罗斯央行还表示，一旦在干预中用完3.5亿美元，将继续把卢布兑美元-欧元货币篮子的汇价通道调整5个点。今年俄罗斯卢布兑美元已下跌逾20%。(完) (编译 王洋; 审校 蔡美珍)