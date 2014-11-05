人民币衍生品：一年期美元掉期创16个月新高，APEC期间资金偏紧影响

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透北京11月5日 - 中国境内一年期美元/人民币掉期 周三冲高至1,480点，为去年6月21日以来新高，因市场预期亚太经合组织(APEC)会议期间人民币资金料结构性偏紧。
境内美元/人民币掉期 的长端实际上自本周一起启动上涨行情，同期美元/人民币掉期的短端亦有上涨，但幅度不如长端。
“近期人民币资金有点紧张，今天（美元/人民币掉期）短期限往上走了一些，...APEC这几天市场有结构性的人民币紧张，今天是这个原因。”一外资行交易员称。
11月5日-11日，中国将在北京主办2014年APEC领导人会议周活动。期间，11月5日-6日举行最后一次高官会，11月7日-8日举行APEC第26届部长级会议，11月10日-11日举行APEC第22次领导人非正式会议。
一股份制行外汇交易主管称，在APEC期间，人民币稍微有点紧张，其次是上周五国际美元上涨比较厉害，很多做空美元的机构在周一周二的时候回补头寸，导致美元/人民币掉期点子明显上升。
中国银行间资金市场周三主要回购利率 稳步小降；整体资金面仍宽松，但隔夜品种供给略显紧俏，因APEC领导人会议开始，部分政策性银行由于调休等因素，倾向将融出期限拉长，长期资金供给偏多。
他并认为，中期来看，未来一年期美元/人民币掉期维持在目前高位，或者继续有所上涨并不奇怪。本质上的驱动因素在外围，尤其是美元走强，境内美元流动性增多，利率下降。目前可以观察到的是境内美元利率的个别期限有下降的迹象，但还并不明显。
今日一周期美元/人民币掉期 升水报于41.5个点子，较前两天有所上升。
中国人民币兑美元 周三跟随中间价小幅走升。交易员指出，市场整体供求关系比较均衡，日间交投清淡，预计在APEC会议期间汇价将维持偏稳定走势。（完） (发稿 李文科; 审校 张喜良)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。