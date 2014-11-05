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亚洲 | 2014年 11月 5日 星期三 15:41 BJT

人民币衍生品：一年期美元掉期创16个月新高，APEC期间资金偏紧影响

路透北京11月5日 - 中国境内一年期美元/人民币掉期 周三冲高至1,480点，为去年6月21日以来新高，因市场预期亚太经合组织(APEC)会议期间人民币资金料结构性偏紧。

境内美元/人民币掉期 的长端实际上自本周一起启动上涨行情，同期美元/人民币掉期的短端亦有上涨，但幅度不如长端。

“近期人民币资金有点紧张，今天（美元/人民币掉期）短期限往上走了一些，...APEC这几天市场有结构性的人民币紧张，今天是这个原因。”一外资行交易员称。

11月5日-11日，中国将在北京主办2014年APEC领导人会议周活动。期间，11月5日-6日举行最后一次高官会，11月7日-8日举行APEC第26届部长级会议，11月10日-11日举行APEC第22次领导人非正式会议。

一股份制行外汇交易主管称，在APEC期间，人民币稍微有点紧张，其次是上周五国际美元上涨比较厉害，很多做空美元的机构在周一周二的时候回补头寸，导致美元/人民币掉期点子明显上升。

中国银行间资金市场周三主要回购利率 稳步小降；整体资金面仍宽松，但隔夜品种供给略显紧俏，因APEC领导人会议开始，部分政策性银行由于调休等因素，倾向将融出期限拉长，长期资金供给偏多。

他并认为，中期来看，未来一年期美元/人民币掉期维持在目前高位，或者继续有所上涨并不奇怪。本质上的驱动因素在外围，尤其是美元走强，境内美元流动性增多，利率下降。目前可以观察到的是境内美元利率的个别期限有下降的迹象，但还并不明显。

今日一周期美元/人民币掉期 升水报于41.5个点子，较前两天有所上升。

中国人民币兑美元 周三跟随中间价小幅走升。交易员指出，市场整体供求关系比较均衡，日间交投清淡，预计在APEC会议期间汇价将维持偏稳定走势。（完） (发稿 李文科; 审校 张喜良)
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