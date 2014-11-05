金属期市：伦铜跌至两周低位，受中国数据及油价影响

“归咎于油价是很合理的。但目前最大的疑虑是通缩，”悉尼顾问公司Rivkin分析师Tim Radford称。

“过去市场主要担心的是通胀...但结果完全没有实现。我们看到一个通缩环境逐渐形成，而这正反映在原油及铜价，”Radford称。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 盘中跌至每吨6,580美元，为10月21日以来最低，0701GMT时报6,583美元，上日期铜下跌1%。

上海期交所主力1月期铜 跌2%，至46,580元人民币。

利多消息方面，秘鲁今年及明年铜产量料将低于政府预估，因大型新项目延误，秘鲁最大铜产商的产量则因矿石品位较低而下滑。(完)

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