表格：外资在韩国股市卖超1,360亿韩元，为连续第三天卖超

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透首尔11月5日 - 韩国证券交易所周三公布，截至0720GMT，外资当日在韩国股市卖超1,360亿韩元，连续第三天卖超，期间累计卖超金额为1,662亿韩元。
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖超)：
日期 外资 机构投资人 散户
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11月5日 -136.0 190.3 -86.8
11月4日 -25.8 -48.7 35.1
11月3日 -4.4 -103.4 61.6
10月31日 279.5 -292.3 -42.4
10月30日 -22.7 -137.6 147.4
10月29日 123.4 276.2 -407.0
10月28日 -147.8 43.8 109.2
10月27日 -9.7 98.5 -95.4
10月24日 356.7 395.2 103.6
10月23日 -193.5 123.1 66.9
10月22日 48.4 68.4 -110.3
10月21日 -63.0 -55.2 116.9
10月20日 19.9 117.5 -154.4
10月17日 -309.4 213.5 80.6
10月16日 -21.2 83.6 -65.6
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本月以来 -166.2 38.2 9.9
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今年以来 5,433.4 -3,470.7 65.2
---------------------------------------------- (完)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。