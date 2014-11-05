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亚洲 | 2014年 11月 5日 星期三 16:36 BJT

重发-标题新闻：蒙古国会投票通过罢黜总理Norov Altankhuyag，因经济衰退疑虑及外资减少投资

(重发以删去不必要代码) 以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本.欲浏览英文报导全文,请点选
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