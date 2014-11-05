台湾债市：五年券殖利率连三日收跌，10年指标券标售利多拉抬人气

* 利多反应103/13增额发行公债标售结果

* 10年期公债人气升温

* 关注周五美国非农就业数据及美债

* 五年指标券区间短期估在1.15-1.18%，10年1.60-1.64%

路透台北11月5日 - 台湾指标五年公债103/15 殖利率周三连三日收跌。上日10年期103/13增额发行公债 的标售结果持续发酵，今日不论五年、10年公债成交人气都有所回笼，台债殖利率全线走低。

交易商指出，五年、10年指标公债成交量明显上升，由于银行持有10年公债的意愿看来相当坚定，交易商认为殖利率上扬有限，这引发空手买盘进场追价，带动五年、10年期公债殖利率均明显下跌，成交量也明显扬升。

“而且偏多的交易商有由五年券、转到10年券的迹象，”一位民营大型银行业交易员表示。

他们指出，五年公债103/15虽然是目前的主流券，但当初标售时被财政部截标，市场流通筹码不多，而本期10年公债已增额发行一次，筹码较五年券明显增加。（台湾公债标售一览表，请见 ）

此外，交易员也提到，103/13期第二次增额发行公债即将于下周开始发行前交易，若成交量能上扬，多空双方都容易表态，因此10年公债有逐步取代五年主流公债的意味。

上日标售的10年103/13R期公债得标利率为1.658%，符合市场预估的1.63-1.66%。其中银行业得标比重74.57%、证券业14.86%。

**观望美债走势**

展望未来，交易商认为，美国周五将公布的非农就业数据仍相当关键。美10年期公债自先前由底部反弹至目前约2.34-2.35%的水位，似有止稳意味，但美债在此间水位是否能真正得到支持还是疑问。

另外，交易员指出，目前各方已普遍预期美国联邦储备理事会(FED)明年中下旬可能升息，然而升息的幅度和时程，却有相当偏大的可能和缓于FED先前的声明，这也容易被市场解读为利多。

他们认为，台债短线仍可能偏多反应标债结果，五年期公债殖利率短期区间先看 1.15-1.18%，10年期公债103/13R期区间先看1.60-1.64%。

美国公债收益率周二下跌，因欧盟执委会下调欧元区经济增长预估，令较高收益的美国公债的吸引力增强。指标10年期公债价格 升4/32，收益率报2.333%，较周一尾盘下跌1.5个基点。

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币)

5 103/15 -1.30 1.1590 1.1580-1.1677 111.0

10 103/13R -2.75 1.6200 1.6200-1.6395 87.0

本周全球重要经济事件与数据包括：

11/5(三)：台湾公布10月末外汇存底、美国10月ADP民间就业岗位、美国10月Markit服务业和 综合PMI终值、美国10月ISM非制造业PMI、日本央行总裁黑田东彦发表讲话、美国里奇蒙联储总裁拉克尔发表题爲“致力金融稳定”的讲话、美国明尼亚波利斯联储总裁柯薛拉柯塔发表“澄清货币政策目标”的讲话、日本央行公布10月政策会议记录；

11/6(四)：美国10月Challenger企业计划裁员人数、美国第三季劳工成本和非农生産率初值、美国芝加哥联储总裁埃文致词、美联储理事理事鲍威尔发言、英国央行宣布利率决定、欧洲央行利率声明和记者会、欧元区财长会议；

11/7(五)：台湾公布10月进口/出口数据、美国10月非农就业岗位和失业率、美国9月消费者信贷、美国克利夫兰联储总裁梅斯特发表讲话、美国芝加哥联储总裁埃文斯发表讲话、欧洲央行执委科尔发表演说。

30 103/12 没有成交

20 103/14 没有成交

10 103/13R 1.6200

5 103/15 1.1590