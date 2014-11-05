背景资料：台湾主要外币债券发行情况一览，最新为AT&T美元债

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透台北11月5日 - 台湾近来除推动宝岛债(人民币计价债券)市场外，也重新推动国际板债券中除人民币以外的外币计价债券，令美元债券等外币债发行热度增温。
最新并有AT&T 将在11月10日发行12.95亿美元的30年期美元债，以4.7%定价，为目前为止国际版单一档次发行规模最大的债券。
根据路透自行计算，2014年以来台湾国际板债券除宝岛债外的其他外币债发行总额约为154.37亿美元。
各档外币债次级交易代码请参阅 ，人民币债券发行一览请见
以下为路透整理2013年来在台湾发行的主要外币债券一览表：
日期 发债主体 发债额 利率 年期
*2014.11 AT&T 12.95亿美元 4.7% 30
2014.11 F-臻鼎 ECB 3.00亿美元 0% 5
2014.11 瑞士信贷伦敦分行 5.10亿美元 0% 30
(IRR 4.60%)
2014.10 骏懋银行 3.00亿美元 0% 30
(IRR 4.72%)
2014.10 Nomura International 4.08亿美元 0% 30
Funding Pte. (IRR 5%)
2014.10 东方汇理银行 1.00亿美元 4.2% 20
2014.10 法国巴黎银行 6.00亿南非币 8.9% 7
2014.10 中国信托银行 2.90亿美元 4.1% 20
2014.10 国泰世华银行 6.60亿美元 5.1% 无到期日
(12年后可赎回)
3.30亿美元 4.0% 15
2014.10 德意志银行新加坡分行 1.70亿澳元 0% 30
(IRR 6.52%)
2014.10 摩根大通 7.14亿美元 0% 30
(IRR 4.75%)
0.81亿美元 4.1% 20
2014.10 骏懋银行 2.50亿美元 0% 30
(IRR 4.75%)
2014.09 法国巴黎银行 3.00亿美元 0% 30
(IRR 4.57%)
2014.09 大华银行 3.53亿美元 0% 30
(IRR 4.53%)
2014.09 星展银行 2.30亿美元 0% 30
(IRR 4.45%)
2014.09 UBS伦敦分行 7.50亿美元 0% 30
(IRR 4.66%)
2014.09 Verizon 8.70亿美元 4.8% 30
2014.09 渣打银行(香港) 2.00亿美元 0% 30
(IRR 4.60%)
2014.09 瑞士信贷银行伦敦分行 4.00亿美元 4.0% 20
2014.09 巴克莱 6.00亿美元 0% 30
(IRR 4.70%)
2014.09 美商花旗集团 6.00亿美元 0% 30
(IRR 4.88%)
2014.09 高盛集团 9.74亿美元 0% 30
(IRR 4.96%)
2014.08 法国兴业银行 6.05亿美元 0% 30
(IRR 4.73%)
2014.08 德意志新加坡分行 4.15亿美元 0% 30
(IRR 4.87%)
2014.08 玉山银行 3.00亿美元 0% 20
(IRR 4.50%)
2014.08 摩根士丹利 9.50亿美元 4.7% 30
2014.08 东方汇理银行 1.35亿美元 4.0% 20
1.35亿美元 0% 20
(IRR 4.5%)
2014.08 野村国际银行 3.25亿美元 0% 30
(IRR 4.95%)
2014.07 德意志银行新加坡分行 6.7亿美元 0% 30
(IRR 4.9%)
2014.07 法国兴业银行 3.55亿美元 0% 20
(IRR 4.5%)
2014.07 法国兴业银行 2.5亿美元 4.1% 20
2014.01 渣打国际商银 5.8亿美元 Libor+0.7% 2
2013.05 远东新世纪 50亿日圆 1.255% 3
注：1. * 表新增发行，**表交易员提供发行资料，尚未登录台湾柜买中心
2. 主要资料来源：台湾柜台买卖中心、台湾证券交易所(完) (记者 林妙容; 审校 杨淑祯)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。