《RUSSELL专栏》亚洲LNG或重启涨势，但供需因素预示今冬升幅有限

美国股市：受疲弱GDP数据拖累小跌，但4月上涨
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
**需求增长温和，供应却劲增**
LNG第二大买家韩国，进口量已连续第七个月下滑，9月进口同比减少6.6%，今年以来的降幅达7.4%。
中国9月进口同比减少8.1%，虽然今年迄今增幅为14.1%，仍然相当强劲。
但整体所浮现的前景却不是需求劲升，而且北亚冬季气温料仅为平常甚至暖冬，这或许会让未来数月的情况难有改变。
供应面方面，澳洲新项目陆续开始投产，BG Group 的204亿美元Queensland Curtis厂料将在今年底时开始首度出货。
澳洲现在还有另外六个LNG项目正在兴建，其中三个预定明年开始投产。艾克森美孚(Exxon Mobil) 位于巴布亚新几内亚的项目今年开始出口。
因此，亚洲LNG市场中期可能由短缺转为过剩，特别是当美国目前兴建中的两个项目之一将从明年开始出口的时候。
来自便宜煤炭以及石油的竞争日益激烈，LNG价格也将感受到压力。
整体而言，亚洲现货LNG可能将出现季节性峰值较低、而低谷却更深的模式。(完)
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路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货周五收跌2-3/4美分，报每蒲式耳3.66-1/2美元，分析师称，因技术性卖盘，且预报称美国中西部种植地带本周末降雨后天气将转好。