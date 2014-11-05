《汇市简讯》美国期中选举结果打压英镑/美元，观望英国服务业PMI

国际油市：原油价格上涨，因对OPEC减产前景更乐观
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
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* 美国共和党取得参议院控制权消息，提振美元
* 英镑/美元由亚洲盘高点1.6023回落的跌势，受1.5950附近的买盘协助筑底
* 更多支撑在周一高点1.5928、1.59及10月15日低点1.5875
* 英国10月食品价格同比增幅降至0.1%--英国零售业联盟
* 数据疲软有利强化英国央行货币政策委员会不急于升息的多数立场
* 0930GMT公布英国10月服务业PMI，市场预估58.5，9月时为58.7(完) (编译 蔡美珍；审校 于春红)
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货周五收跌2-3/4美分，报每蒲式耳3.66-1/2美元，分析师称，因技术性卖盘，且预报称美国中西部种植地带本周末降雨后天气将转好。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，因技术性买盘，和担心周末美国大平原地区的寒冷天气可能会威胁冬麦作物。