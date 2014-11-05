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市场报道 | 2014年 11月 5日 星期三 16:12 BJT

《汇市简讯》美国期中选举结果打压英镑/美元，观望英国服务业PMI

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* 美国共和党取得参议院控制权消息，提振美元

* 英镑/美元由亚洲盘高点1.6023回落的跌势，受1.5950附近的买盘协助筑底

* 更多支撑在周一高点1.5928、1.59及10月15日低点1.5875

* 英国10月食品价格同比增幅降至0.1%--英国零售业联盟

* 数据疲软有利强化英国央行货币政策委员会不急于升息的多数立场

* 0930GMT公布英国10月服务业PMI，市场预估58.5，9月时为58.7(完) (编译 蔡美珍；审校 于春红)
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