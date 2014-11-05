欧洲央行消息人士周二表示，一些欧元区国家的央行总裁认为欧洲央行总裁德拉吉的管理方式讳莫如深， 而且沟通缺乏一致性，他们将敦促德拉吉的行动要更能反映欧洲央行管理委员会的集体决定。 消息人士表示，欧洲央行管理委员会在上次政策会议上一致明确不对外公开央行资产负债表会扩大多少， 但会后德拉吉却马上说出了一个扩大规模的目标，各国央行总裁对此尤为愤怒。 日本央行上周宣布扩大货币刺激措施，震撼全球金融市场，央行总裁黑田东彦周三表示，央行决心竭尽所 能，在两年内达到2%通胀率目标。黑田东彦并强调，若达成央行物价目标面临威胁，央行准备好再度宽松货币 政策。 圣路易斯联储总裁布拉德接受媒体访问时表示，联邦公开市场委员会(FOMC)上月结束购债计划是明智之举 ，而美联储不应考虑推出新的刺激计划。他并指出，在升息后缩减资产负债表规模在最初阶段将是‘被动’进 行的，是一个渐进的过程。 加拿大央行总裁波洛兹周二表示，尽管担心家庭财政失衡等金融稳定性风险，但央行仍需要向疲弱的经济 实行货币政策刺激举措。加拿大央行已经维持利率在近纪录低点超过四年时间，并表示在经济中的大量闲置消 除之前不会升息。 泰国央行周三以以6:1的票数决议维持政策利率在2.0%不变，并称如有必要仍有下调利率的空间。该行对 公共投资、全球经济迟缓感到担忧，但并不担心资本流动。该行称将下调2014及2015年国内生产总值(GDP)成 长率预估。 美国 联邦基金利率0-0.25% 2008年12月16日降至少75基点 基本贴现率0.75% 2010年2月18日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率1.0% 2010年9月8日升25基点 巴西 Selic利率11.25% 2014年10月29日升25基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率3.00% 2012年7月5日降25基点 一年期贷款利率6.00% 2012年7月5日降31基点 台湾 重贴现率1.875% 2011年6月30日升12.5基点 担保放款融通利率2.25% 2011年6月30日升12.5基点 短期融通利率4.125% 2011年6月30日升12.5基点 香港 最优惠利率(P)5.00%** 2008年11月7日降25基点 隔夜贴现窗利率0.5% 2008年12月17日降100基点 韩国 基本利率(base rate)目标2.00% 2014年10月15日降25基点 澳洲 隔夜拆款利率2.50% 2013年8月6日降25基点 马来西亚 隔夜政策利率3.25% 2014年7月10日升25基点 新西兰 官方指标利率3.50% 2014年7月24日升25基点 泰国 一天期附买回利率2.0% 2014年3月12日降25基点 菲律宾 隔夜借款利率4.0 2014年9月11日升25基点 印度 附买回利率8.00% 2014年1月28日升25基点 附卖回利率7.00% 2014年1月28日升25基点 印尼 指标利率7.50% 2013年11月12日上调25个基点 欧洲 欧元区 主要再融资利率0.05% 2014年9月4日降10基点 英国 准备金利率0.5% 2009年3月5日降50基点 (Bank Rate paid on commercial bank reserves) 瑞士 利率目标区间0.00-0.25% 2011年8月3日下调目标区间50基点 瑞典 附买回利率0% 2014年10月28日降25基点 挪威 指标利率1.50% 2012年3月14日降25基点 俄罗斯 指标一周期回购利率9.50% 2014年10月31日上调150个基点 非洲 南非 附买回利率5.75% 2014年7月17日升25基点 * 以宣布日为准，多数变动于宣布翌日生效。 ** 汇丰银行和恒生银行的最优惠利率为5.00%；渣打银行和东亚银行的最优惠利率为5.25% 。(完) (整理 张明钧; 审校 龚芳)