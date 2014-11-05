《路透晚报》--11月5日日间新闻摘要（国际版）

[市场摘要]

--日本股市：日经指数创七年高位，受美元兑日圆上扬及日本迅销涨势带动

日本股市周三升至七年新高，权重股日本迅销(Fast Retailing)因月度销售强劲而大涨，而美元兑日圆走高则提振出口类股，此前美国期中选举结果显示共和党大有斩获。日本迅销大涨2.3%，对日经指数涨幅贡献度达37.50点。日经指数收高0.4%报16,937.32点，为2007年10月以来最高收位。但交易商称，由于日股在短时间内大涨，近期可能出现获利了结。东证股价指数涨0.2%，报1,371.76点。JPX日经400指数上扬0.1%，报12,523.76点。

--中国股市：沪综指收盘小跌，连涨六日后获利回吐压力显现

中国股市沪综指收盘小跌，结束此前的六连涨。分析师指出，在连续上涨并接近上档阻力位2,450点后，今日大盘上冲意愿明显不足，获利筹码开始抛售，股指在高位窄幅震荡。沪综指收报2,419.254点，跌11.423点或0.47%；上证A股今日成交2,017亿元人民币，上日为2,263亿元。

--香港股市：收跌，因市场担忧中国经济动能进一步减弱

香港股市下滑，因迹象显示第四季以来中国经济动能继续减弱，而且营收下滑挫伤澳门博彩类股。恒生指数初步收低0.6%至23,695.62点，而恒生国企指数下滑1.0%。

--全球汇市： 美国期中选举结果出炉后美元上涨，欧元/瑞郎触两年低点

美元兑日圆升至七年高位，因美国共和党在期中选举中获胜，引燃结束政治僵局的希望，提振风险偏好。不过在明日欧洲央行举行会议之前，欧元的颓势仍在继续，兑瑞郎触及两年低点。欧元兑瑞郎跌至1.2033的低点，距离瑞士央行设定的瑞郎汇价上限1.20不远。美元/日圆上涨高至114.55，为2007年12月以来最高，最新报114.40，较美国尾盘上涨0.7%。

--国际油市：布兰特原油跌破82美元，受中国数据疲软及供应过剩拖累

布兰特原油期货跌破每桶82美元，连续第五日走跌，因中国经济数据疲软，在油市面临全球供应过剩问题之际，进一步引发石油需求疑虑。0832GMT，布兰特原油期货下跌0.99美元，至81.83美元。美国原油期货下跌0.57美元至76.62美元。

--全球金市：黄金及白银均跌至四年新低，卖压持续浮现

金价跌至四年新低，这是过去六个交易日中第五日下跌，因美元走强促使投资者撤离避险资产，且实货买需未能提供支撑。银价追随黄金走低，触及2010年初以来最低，铂金(白金)和钯金也下跌。全球最大的黄金上市交易基金SPDR Gold Trust GLD 的黄金持仓量减少至六年新低，突显出投资者对黄金缺乏兴趣。现货金下跌至2010年4月以来最低的每盎司1,151.20美元，之后稍有回升；0830GMT时，交投在1,148美元附近。现货银跌逾2%至15.50美元左右，是2010年2月以来最低。

--金属期市：伦铜跌至两周低位，受中国数据及油价影响

伦敦期铜价格跌至两周最低，上海期锌挫跌3%，因中国经济数据疲弱，同时从油市展开的卖压已经扩散至基本金属市场。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜盘中跌至每吨6,580美元，为10月21日以来最低，0701GMT时报6,583美元，上日期铜下跌1%。上海期交所主力1月期铜跌2%，至46,580元人民币。