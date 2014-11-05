版本:
中国
亚洲 | 2014年 11月 5日 星期三 16:32 BJT

《汇市简讯》日圆恢复跌势，美元/日圆再创数年新高

0824GMT

* 美元/日圆技术目标在117.95

* 美国期中选举结果及日本央行总裁黑田东彦谈话提振现汇走势

* 美元/日圆突破周一高点114.21，触及数年新高

* 触发114.25的停止单后，现汇升至114.55

* 技术图表1) link.reuters.com/xeb43w

* 技术图表2) link.reuters.com/bub43w (完)

(编译 蔡美珍；审校 于春红)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐