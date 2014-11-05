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亚洲 | 2014年 11月 5日 星期三 16:42 BJT

新兴汇市：韩元领跌亚币，泰国央行温和立场令泰铢跌至五个月低位

亚洲 当日 今年以来 2013年

最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

日圆 114.44 113.60 -0.73 -8.00 105.28

坡元 1.2933 1.2889 -0.34 -2.33 1.2632

台币 30.602 30.538 -0.21 -2.13 29.950

韩元 1085.95 1076.50 -0.87 -2.81 1055.40

泰铢 32.73 32.67 -0.18 +0.40 32.86

菲律宾披索 45.02 44.92 -0.21 -1.37 44.40

印尼卢比 12130.00 12105.00 -0.21 +0.25 12160.00

印度卢比 61.40 61.40 -0.00 +0.65 61.80

马币 3.3405 3.3295 -0.33 -1.95 3.2755

人民币 6.1135 6.1152 +0.03 -0.97 6.0539

(完)

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