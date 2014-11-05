《中国债市每日综述》现券收益率跌幅稍收敛，乐观情绪暂难消

* 现券收益率盘中一度反弹，午后则继续下行

* 现券收益率及IRS跌幅均较上日收敛

* 政策放松预期仍难消除，乐观情绪犹存

* 资金面整体不脱宽松，但隔夜略紧

路透上海11月5日 - 中国银行间债市周三现券收益率及IRS(利率互换)继续走低，惟跌幅稍收敛。交易员表示，宽松政策预期并未兑现，部分机构谨慎情绪抬头；现券收益率继上日快速深跌后，今日盘中一度反弹，但乐观情绪终难消除，提振午后买气再起。

他们并认为，虽然债市资金面及基本面的利好因素仍存，后市继续向暖行情料难扭转，但若消息面继续平静，短线回调风险值得警惕。

“因为没有降息，早上(收益率)有反弹，后面又下去了，”上海一银行交易员称，10年国债收益率到3.60%，10年国开逼近4%，情绪还在，虽然机构买盘势头不及昨日，但是多头依然气盛。

他还表示，IRS走势亦有所反复，五年期repo品种最低到3.1450%，下午反弹至3.2200%，虽然大势还是向下，“但如果没有什么利好推动，IRS差不多到底了。”

北京一交易员指出，这一波现券收益率下行速度太快，今天明显感觉市场跌幅收敛很多，若短期刺激政策不出台，现券恐怕存在回调的风险。

“有资金面存在支撑，应该回调不了多少吧，”前述上海交易员则认为，不过回调也许更合理些，债市趋势应该还在，毕竟经济还是不乐观，整体流动性还是泛滥，足以支撑债券。

剩余期限约9.2年的国开固息债140205券最新成交收益率 在4.0200%，上日尾盘为4.0700%。剩余期限约9.88年的固息国债140021券最新成交收益率 在3.6000%，上交易日尾盘为3.6600%。

国债期货方面，中金所五年期国债期货主力合约TF1503 今日收报97.172元人民币，较上日结算价涨0.27元，或0.28%。

**资金整体不脱宽松但隔夜略紧**

银行间资金市场周三主要回购利率 多稳步小降。整体资金面仍宽松，但隔夜品种供给略显紧俏，因亚太经合组织(APEC)领导人会议开始，部分政策性银行由于调休等因素，倾向将融出期限拉长，长期资金供给偏多。

“隔夜难借点，其它期限都还好，主要是开会原因，”上海一商业银行交易员称。

北京一大型商业银行交易员表示，由于APEC会议期间多数在京交易员需要轮休，政策性银行融出资金期限会选择跨过会议的召开，导致短端供给略显不足，但整体资金并不紧张。

前述上海交易员还提到，今日为月初例行存准调整日，因存款偏离度考核指标的实施，机构补缴存准压力不明显，短线对流动性预期维持乐观，只是APEC会议期间，需要对资金拆借期限略加小心。

11月5日-11日，中国将在北京主办2014年亚太经合组织（APEC）领导人会议周活动。期间，11月5日-6日举行最后一次高官会、11月7日-8日举行APEC第26届部长级会议，11月10日-11日举行APEC第二十二次领导人非正式会议。

银行等存款类机构一般于每月5日、15日和25日(节假日顺延)，根据规定时点和范围的存款计算应缴存的准备金，与已上缴部分进行比较后清算。

今日银行间市场质押式回购总成交金额为11,440.15亿元，上日为10,815.73亿元；其中，隔夜品种为8,549.52亿元，上日为9,108.50亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间17:35 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)

---------------------------------------------------------------------

质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.5663 2.5591 +0.72 8,549.52

七天 3.1673 3.2245 -5.72 2,004.84

14天 3.7673 3.8004 -3.31 805.05

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 0.5000 2.7750 -227.50 30.00

七天 3.1100 3.0500 +6.00 3.74

14天 3.2000 3.2050 -0.50 0.44

回购定盘利率

其中:隔夜 2.6500 2.6500 +0.00 --

七天 3.2200 3.2100 +1.00 --

14天 3.7200 3.7000 +2.00 --

Shibor

其中:隔夜 2.5420 2.5420 +0.00 --

七天 3.1710 3.1980 -2.70 --

三个月 4.4234 4.4358 -1.24 --