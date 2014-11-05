《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透11月5日 - 以下为丹麦丹斯克银行分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：
欧元/美元：建议在1.2589卖出欧元，预计欧元/美元随后将跌至1.2396美元。若未下跌，则建议在1.2656美元出仓。
美元/日圆：在113.85日圆买入美元，目标价115.00，止损点在113.11日圆。
美元/瑞郎：在0.9555瑞郎建立美元多仓，修正后的目标位为0.9790，停损点亦调整到0.9542。
英镑/美元：在1.6030卖出英镑，目标价为1.5875，停损点在1.6095。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.2508 1.2544 -0.29 -9.00 1.3745
美元/日圆 114.45 113.58 +0.77 +8.69 105.30
欧元/日圆 143.18 142.50 +0.48 -1.00 144.63
美元/瑞郎 0.9627 0.9595 +0.33 +7.83 0.8928
英镑/美元 1.5952 1.6002 -0.31 -3.65 1.6556
美元/加元 1.1443 1.1408 +0.31 +7.75 1.0620
澳元/美元 0.8682 0.8738 -0.64 -2.59 0.8913
新西兰元/美元 0.7772 0.7809 -0.47 -5.29 0.8206
欧元/瑞郎 1.2043 1.2038 +0.04 -1.86 1.2271
欧元/英镑 0.7839 0.7838 +0.01 -5.52 0.8297
欧元/瑞典克朗 9.2787 9.2588 +0.21 +4.87 8.8474
美元/挪威克朗 6.9276 6.8558 +1.05 +14.20 6.0663
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 洪曦; 审校 张明钧)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。