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亚洲 | 2014年 11月 5日 星期三 16:56 BJT

《汇市解析》--技术面及价位预测

路透11月5日 - 以下为丹麦丹斯克银行分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：

欧元/美元：建议在1.2589卖出欧元，预计欧元/美元随后将跌至1.2396美元。若未下跌，则建议在1.2656美元出仓。

美元/日圆：在113.85日圆买入美元，目标价115.00，止损点在113.11日圆。

美元/瑞郎：在0.9555瑞郎建立美元多仓，修正后的目标位为0.9790，停损点亦调整到0.9542。

英镑/美元：在1.6030卖出英镑，目标价为1.5875，停损点在1.6095。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.2508 1.2544 -0.29 -9.00 1.3745

美元/日圆 114.45 113.58 +0.77 +8.69 105.30

欧元/日圆 143.18 142.50 +0.48 -1.00 144.63

美元/瑞郎 0.9627 0.9595 +0.33 +7.83 0.8928

英镑/美元 1.5952 1.6002 -0.31 -3.65 1.6556

美元/加元 1.1443 1.1408 +0.31 +7.75 1.0620

澳元/美元 0.8682 0.8738 -0.64 -2.59 0.8913

新西兰元/美元 0.7772 0.7809 -0.47 -5.29 0.8206

欧元/瑞郎 1.2043 1.2038 +0.04 -1.86 1.2271

欧元/英镑 0.7839 0.7838 +0.01 -5.52 0.8297

欧元/瑞典克朗 9.2787 9.2588 +0.21 +4.87 8.8474

美元/挪威克朗 6.9276 6.8558 +1.05 +14.20 6.0663

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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