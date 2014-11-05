《全球汇市》美国期中选举结果出炉后美元上涨，欧元/瑞郎触两年低点

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
美元指数 涨0.2%至87.322，逼近周一所创四年高位87.406。
“虽然选举结果并非完全出人意料，但在共和党取得全面胜利的消息传出后，风险人气增强，”巴克莱银行东京首席外汇策略师Shinichiro Kadota表示。
借助于美国选民对政府的不满，共和党夺取了参议院控制权，这对总统奥巴马犹如一记闷棍，将会限制他的政治影响力，以及在执政最后两年的立法议程。
由于风险胃纳受到提振，日圆兑欧元等其他主要货币走贬；欧元升至七个月高位143.44日圆。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.2498 1.2544 -0.37 -9.07 1.3745
美元/日圆 114.47 113.58 +0.78 +8.71 105.30
欧元/日圆 143.04 142.50 +0.38 -1.10 144.63
美元/瑞郎 0.9634 0.9595 +0.41 +7.91 0.8928
英镑/美元 1.5941 1.6002 -0.38 -3.71 1.6556
美元/加元 1.1450 1.1408 +0.37 +7.82 1.0620
澳元/美元 0.8667 0.8738 -0.81 -2.76 0.8913
新西兰元/美元 0.7761 0.7809 -0.61 -5.42 0.8206
欧元/瑞郎 1.2040 1.2038 +0.02 -1.88 1.2271
欧元/英镑 0.7839 0.7838 +0.01 -5.52 0.8297
欧元/瑞典克朗 9.2675 9.2588 +0.09 +4.75 8.8474
美元/挪威克朗 6.9285 6.8558 +1.06 +14.21 6.0663
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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(编译 王洋/洪曦/蔡美珍/龚芳; 审校 于春红/张明钧/朱晓军)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。