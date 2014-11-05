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亚洲 | 2014年 11月 5日 星期三 17:10 BJT

《全球汇市》美国期中选举结果出炉后美元上涨，欧元/瑞郎触两年低点

美元指数 涨0.2%至87.322，逼近周一所创四年高位87.406。

“虽然选举结果并非完全出人意料，但在共和党取得全面胜利的消息传出后，风险人气增强，”巴克莱银行东京首席外汇策略师Shinichiro Kadota表示。

借助于美国选民对政府的不满，共和党夺取了参议院控制权，这对总统奥巴马犹如一记闷棍，将会限制他的政治影响力，以及在执政最后两年的立法议程。

由于风险胃纳受到提振，日圆兑欧元等其他主要货币走贬；欧元升至七个月高位143.44日圆。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.2498 1.2544 -0.37 -9.07 1.3745

美元/日圆 114.47 113.58 +0.78 +8.71 105.30

欧元/日圆 143.04 142.50 +0.38 -1.10 144.63

美元/瑞郎 0.9634 0.9595 +0.41 +7.91 0.8928

英镑/美元 1.5941 1.6002 -0.38 -3.71 1.6556

美元/加元 1.1450 1.1408 +0.37 +7.82 1.0620

澳元/美元 0.8667 0.8738 -0.81 -2.76 0.8913

新西兰元/美元 0.7761 0.7809 -0.61 -5.42 0.8206

欧元/瑞郎 1.2040 1.2038 +0.02 -1.88 1.2271

欧元/英镑 0.7839 0.7838 +0.01 -5.52 0.8297

欧元/瑞典克朗 9.2675 9.2588 +0.09 +4.75 8.8474

美元/挪威克朗 6.9285 6.8558 +1.06 +14.21 6.0663

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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(编译 王洋/洪曦/蔡美珍/龚芳; 审校 于春红/张明钧/朱晓军)
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