香港金融：财金官员访京争取尽快增加RQFII额度及取消居民换汇限制

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透香港11月5日 - 香港财政司司长曾俊华周三总结三天访京行程时表示，希望尽快增加香港人民币合格境外机构投资者（RQFII）额度以及取消香港居民兑换人民币限制。
曾俊华率领财经事务及库务局局长陈家强和香港金融管理局总裁陈德霖等财金官员访问北京，先后拜会了中国央行、证监会、银监会及国务院港澳事务办公室等中央政府部门及机构。
曾俊华称，是次主要讨论进一步促进两地经济和金融融合的措施，在离岸人民币业务方面，向相关部委反映香港各界希望尽快增加香港RQFII额度以满足香港市场实际需要，亦希望可以尽快取消香港居民每人每日2万元人民币兑换限额。
在保险业务方面，特区政府争取相关部委支持加强两地双向跨境人民币再保险的合作，促进人民币国际化进程。
至于市场关注的沪港通，曾俊华称，特区政府希望沪港通可以尽早开通，各部委对此意见正面。他并称，过去六个月各方就沪港通进行了很多工作，已经准备就绪，随时可以启动。
曾俊华表示，会面亦有提及“占中”事件对香港经济及其他方面的影响。他重申，如果占领事件持续，将打击香港法治根基、国际形象以及中长期竞争力，动摇香港的根本，甚至令香港由盛至衰。
香港特首梁振英即将赴京参加亚太经合组织领导人会议。他周二表示，在北京期间，会探讨看看沪港通何时可以开通，亦希望向领导人争取支持香港在沪港通方面的工作，尽早让沪港通开通。（完） (记者 雷美珍；审校 张喜良)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。