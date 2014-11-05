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亚洲 | 2014年 11月 5日 星期三 17:07 BJT

香港金融：财金官员访京争取尽快增加RQFII额度及取消居民换汇限制

路透香港11月5日 - 香港财政司司长曾俊华周三总结三天访京行程时表示，希望尽快增加香港人民币合格境外机构投资者（RQFII）额度以及取消香港居民兑换人民币限制。

曾俊华率领财经事务及库务局局长陈家强和香港金融管理局总裁陈德霖等财金官员访问北京，先后拜会了中国央行、证监会、银监会及国务院港澳事务办公室等中央政府部门及机构。

曾俊华称，是次主要讨论进一步促进两地经济和金融融合的措施，在离岸人民币业务方面，向相关部委反映香港各界希望尽快增加香港RQFII额度以满足香港市场实际需要，亦希望可以尽快取消香港居民每人每日2万元人民币兑换限额。

在保险业务方面，特区政府争取相关部委支持加强两地双向跨境人民币再保险的合作，促进人民币国际化进程。

至于市场关注的沪港通，曾俊华称，特区政府希望沪港通可以尽早开通，各部委对此意见正面。他并称，过去六个月各方就沪港通进行了很多工作，已经准备就绪，随时可以启动。

曾俊华表示，会面亦有提及“占中”事件对香港经济及其他方面的影响。他重申，如果占领事件持续，将打击香港法治根基、国际形象以及中长期竞争力，动摇香港的根本，甚至令香港由盛至衰。

香港特首梁振英即将赴京参加亚太经合组织领导人会议。他周二表示，在北京期间，会探讨看看沪港通何时可以开通，亦希望向领导人争取支持香港在沪港通方面的工作，尽早让沪港通开通。（完） (记者 雷美珍；审校 张喜良)
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