台湾汇市：台币续创七个月收盘新低，外资偏向买汇惟出口商现抛汇卖压

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 台币兑美元连五日收贬续创七个月收盘低位
* 日央行总裁喊话扞卫物价目标不惜再推宽松
* 午后外资偏向买汇惟出口商抛汇卖压涌现
* 明日实质交易暂估在30.490-30.550
路透台北11月5日 - 台币兑美元 周三连五日收贬，再创七个月收盘新低。汇银人士指出，日本央行总裁午间表态令日圆引领亚币跌势再起，韩元亦贬破1,080的关键价位，吸引午后外资偏向买汇惟出口商抛汇卖压涌现，令台币实质交投尾盘趋贬。
日本央行上周宣布扩大货币刺激措施，震撼全球金融市场，央行总裁黑田东彦周三午间表示，央行决心竭尽所能，在两年内达到2%通胀率目标。黑田东彦并强调，若达成央行物价目标面临威胁，央行准备好再度宽松货币政策。
交易员认为，日本央行总裁谈话一出，亚币趋贬态势再度增温，午后外资交投转趋买汇，不过出口商在台币跌破30.510价位的抛汇卖需簇拥，稍有收敛台币贬幅，后续台币实质交投仍紧盯日、韩等亚币走势而定。
〞出口商惜售，想卖更好价格。〞一位本地大型银行交易人士说。
今日台币续创逾七个月收盘低位，前波收盘低位为3月26日的30.605。
交易员并提及，随着日圆 及韩元 屡探新低，央行顺势引导台币收盘价位贬破30.600，将令出口商转趋惜售美元，美元卖单挂在30.510上方，若短线日圆续贬，台币实质交投可能跌破30.520、30.530，接下来的测试关卡就是30.550。
但有银行交易员指出，国际美元连日涨势令追价力道稍显不足，且出口商在30.510上方抛汇卖需仍旧强劲，预估台币实质交投贬破30.520的阻力不小，短线台币实质交投暂估在30.490-30.530既有区间整理。
交易员并预估，明日台币兑美元实质价位区间料在30.490-30.550。台币今日主要交易区间在30.482-30.520，上日交易区间在30.481-30.500。
海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 方面，一个月天期美元/台币换汇点溢价幅度略有扩大；一个月远汇报价 尾盘在30.549/30.561左右，上日纽约盘收在30.505。
台湾股市周三收跌0.3%，报8,962.60点；证券交易所今日资料显示，外资及陆资在台股买超70.48亿台币, 连续七个交易日买超共计597.85亿台币；上交易日为买超72.53亿台币。
韩国韩元 周三触及九个月低位，领跌新兴亚币，此前美国共和党赢得中期选举，令人们预期政治僵局将得以解决，美元重拾涨势。 韩元兑美元 周三国内市场收报1,083.6，周二收盘价为1,076.5。
本周余日全球重要经济事件与数据包括：
11/5(三)：美国10月ADP民间就业岗位、美国10月Markit服务业和综合PMI终值、美国10月ISM非制造业PMI、美国里奇蒙联储总裁拉克尔发表题爲“致力金融稳定”的讲话、美国明尼亚波利斯联储总裁柯薛拉柯塔发表“澄清货币政策目标”的讲话；
11/6(四)：美国10月Challenger企业计划裁员人数、美国第三季劳工成本和非农生産率初值、美国芝加哥联储总裁埃文致词、美联储理事理事鲍威尔发言、英国央行宣布利率决定、欧洲央行利率声明和记者会、欧元区财长会议；
11/7(五)：台湾公布10月进口/出口数据、美国10月非农就业岗位和失业率、美国9月消费者信贷、美国克利夫兰联储总裁梅斯特发表讲话、美国芝加哥联储总裁埃文斯发表讲话、欧洲央行执委科尔发表演说。
环球重要新闻请见 16:00 台币/美元 上日收 波动区间 开盘价 成交量 上日
报价 盘 亿美元 台北外汇经纪公司 30.602 30.538 30.482-30.605 30.545 6.14 7.11
元太外汇经纪公司 30.600 30.537 30.486-30.600 30.545 3.03 2.58
无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准
美元/台币一个月期 0.020/0.030 0.000/0.010 美元/台币六个月期 -0.110/-0.085 -0.130/-0.110 (完)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。