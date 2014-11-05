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亚洲 | 2014年 11月 5日 星期三 17:35 BJT

台湾汇市：台币续创七个月收盘新低，外资偏向买汇惟出口商现抛汇卖压

* 台币兑美元连五日收贬续创七个月收盘低位

* 日央行总裁喊话扞卫物价目标不惜再推宽松

* 午后外资偏向买汇惟出口商抛汇卖压涌现

* 明日实质交易暂估在30.490-30.550

路透台北11月5日 - 台币兑美元 周三连五日收贬，再创七个月收盘新低。汇银人士指出，日本央行总裁午间表态令日圆引领亚币跌势再起，韩元亦贬破1,080的关键价位，吸引午后外资偏向买汇惟出口商抛汇卖压涌现，令台币实质交投尾盘趋贬。

日本央行上周宣布扩大货币刺激措施，震撼全球金融市场，央行总裁黑田东彦周三午间表示，央行决心竭尽所能，在两年内达到2%通胀率目标。黑田东彦并强调，若达成央行物价目标面临威胁，央行准备好再度宽松货币政策。

交易员认为，日本央行总裁谈话一出，亚币趋贬态势再度增温，午后外资交投转趋买汇，不过出口商在台币跌破30.510价位的抛汇卖需簇拥，稍有收敛台币贬幅，后续台币实质交投仍紧盯日、韩等亚币走势而定。

〞出口商惜售，想卖更好价格。〞一位本地大型银行交易人士说。

今日台币续创逾七个月收盘低位，前波收盘低位为3月26日的30.605。

交易员并提及，随着日圆 及韩元 屡探新低，央行顺势引导台币收盘价位贬破30.600，将令出口商转趋惜售美元，美元卖单挂在30.510上方，若短线日圆续贬，台币实质交投可能跌破30.520、30.530，接下来的测试关卡就是30.550。

但有银行交易员指出，国际美元连日涨势令追价力道稍显不足，且出口商在30.510上方抛汇卖需仍旧强劲，预估台币实质交投贬破30.520的阻力不小，短线台币实质交投暂估在30.490-30.530既有区间整理。

交易员并预估，明日台币兑美元实质价位区间料在30.490-30.550。台币今日主要交易区间在30.482-30.520，上日交易区间在30.481-30.500。

海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 方面，一个月天期美元/台币换汇点溢价幅度略有扩大；一个月远汇报价 尾盘在30.549/30.561左右，上日纽约盘收在30.505。

台湾股市周三收跌0.3%，报8,962.60点；证券交易所今日资料显示，外资及陆资在台股买超70.48亿台币, 连续七个交易日买超共计597.85亿台币；上交易日为买超72.53亿台币。

韩国韩元 周三触及九个月低位，领跌新兴亚币，此前美国共和党赢得中期选举，令人们预期政治僵局将得以解决，美元重拾涨势。 韩元兑美元 周三国内市场收报1,083.6，周二收盘价为1,076.5。

本周余日全球重要经济事件与数据包括：

11/5(三)：美国10月ADP民间就业岗位、美国10月Markit服务业和综合PMI终值、美国10月ISM非制造业PMI、美国里奇蒙联储总裁拉克尔发表题爲“致力金融稳定”的讲话、美国明尼亚波利斯联储总裁柯薛拉柯塔发表“澄清货币政策目标”的讲话；

11/6(四)：美国10月Challenger企业计划裁员人数、美国第三季劳工成本和非农生産率初值、美国芝加哥联储总裁埃文致词、美联储理事理事鲍威尔发言、英国央行宣布利率决定、欧洲央行利率声明和记者会、欧元区财长会议；

11/7(五)：台湾公布10月进口/出口数据、美国10月非农就业岗位和失业率、美国9月消费者信贷、美国克利夫兰联储总裁梅斯特发表讲话、美国芝加哥联储总裁埃文斯发表讲话、欧洲央行执委科尔发表演说。

环球重要新闻请见 16:00 台币/美元 上日收 波动区间 开盘价 成交量 上日

报价 盘 亿美元 台北外汇经纪公司 30.602 30.538 30.482-30.605 30.545 6.14 7.11

元太外汇经纪公司 30.600 30.537 30.486-30.600 30.545 3.03 2.58

无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准

美元/台币一个月期 0.020/0.030 0.000/0.010 美元/台币六个月期 -0.110/-0.085 -0.130/-0.110 (完)

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