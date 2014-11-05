《中国企业债发行日程表》--11月5日

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
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发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *广州市第四 8 10 11/17簿记建档 上限7.45% AA 11/18-11/20 海通证券 资源热力电厂(第3、6末每年分别还7.5%、12.5%本金/第4-5年末每年偿还10%本金/第7-10年末每年还15%本金)
(广州环保投资集团及广州广日集团有限公司分别为第一、第二差额补偿人) ========================================================================================= 岳阳惠临投资 13 7 10/31簿记建档 5.50% AA 11/3-11/7 太平洋证券 发展公司 (第3-7年末每年还20%本金/以国有土地是使用权抵押担保) ========================================================================================= 玉环县交通 5 7 10/31簿记建档 5.65% AA 11/3-11/7 国信证券 投资集团 (第3-7年末每年还20%本金) ========================================================================================= 惠安县城乡 9 7 11/3簿记建档 5.49% AA 11/4-11/7 东兴证券 建设投资经营 (第3-7年末每年还20%本金/以土地使用权抵押担保) ========================================================================================= 上海城建投 20 10 11/4簿记建档 *4.80% AAA 11/5-11/7 国泰君安证券 开发总公司 (第3-6年末每年还10%本金/第7-10年末每年还15%本金) 西部证券 ========================================================================================= 黑龙江省鹤城 16 7 11/10簿记建档 上限8.15% AA 11/11-11/12 国开证券 建设投资发展 (第3-7年末每年还20%本金) ========================================================================================= 新疆供销投资 8 7 11/6簿记建档 *上限6.00% AA 11/7-11/13 宏源证券 (控股)集团 (第4年末附投资者回售选择权/下属公司以其酒店等资产提供抵押担保) ========================================================================================= 晋城市城市 14 7 11/10簿记建档 上限7.75% AA 11/11-11/13 广发证券 经济发展投资 (第3-7年末每年还20%本金) ========================================================================================= 江苏春辉 1 6 11/12簿记建档 上限9.45% AA- 11/13 首创证券 生态农林股份 (第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权/江苏阳光集团提供担保) ========================================================================================= 永嘉投资集团 8 7 11/11簿记建档 -- AA 11/12-11/13 浙商证券
(第3-7年末每年偿还20%本金/以国有土地使用权提供担保) =========================================================================================
以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 暂无 =========================================================================================
以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币) (年) ========================================================================================== 暂无 ========================================================================================== 注: *表示新增。(完) (整理 吴芳； 审校 张喜良)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。