欧元债市：欧元区公债收益率小涨，市场怀疑欧洲央行未来行动能力

策略师称，若欧洲央行周四的月度政策会议没有太大动作，利差可能进一步扩大。

“鉴于欧元区的疲弱经济前景和巨大的通缩风险，如果欧洲央行没有保持每次会议都能推出新政的节奏，市场可能会感到失望，”DZ Bank策略师Daniel Lenz称。

西班牙10年期公债收益率 微涨1个基点至2.18%，而德国10年期公债收益率 也升1个基点至0.82%。两者利差维持在两周高位。

意大利10年期公债收益率 微升2个基点至2.43%，与德债的利差回升向10月中旬所及的三个月高点。

只有希腊10年期公债收益率 走低，盘中下跌1个基点至8.05%。(完)

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