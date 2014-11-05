欧元债市：欧元区公债收益率小涨，市场怀疑欧洲央行未来行动能力

标题新闻：标普称英国退欧令资金需求“风险加大”，英国外部融资需求为其评等的131个主权国中最大
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策略师称，若欧洲央行周四的月度政策会议没有太大动作，利差可能进一步扩大。
“鉴于欧元区的疲弱经济前景和巨大的通缩风险，如果欧洲央行没有保持每次会议都能推出新政的节奏，市场可能会感到失望，”DZ Bank策略师Daniel Lenz称。
西班牙10年期公债收益率 微涨1个基点至2.18%，而德国10年期公债收益率 也升1个基点至0.82%。两者利差维持在两周高位。
意大利10年期公债收益率 微升2个基点至2.43%，与德债的利差回升向10月中旬所及的三个月高点。
只有希腊10年期公债收益率 走低，盘中下跌1个基点至8.05%。(完)
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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 洪曦/朱晓军；审校 艾茂林/高琦)
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路透约翰内斯堡4月28日 - 南非兰特兑美元周五变动不大，在长周末假期前交投清淡，此间市场大部份时间呈窄幅交投，投资者结清头寸和获利了结。
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