英国金融市场：英镑下滑而英债削减跌幅，因英国服务业PMI稍逊预期

数据公布后，英镑兑美元 跌至日内低点1.5890美元，此前由于美元全线走强，英镑盘中已经下跌0.5%。英镑兑欧元 亦走低0.2%至0.7860，数据出炉前报0.7846。

数据发布后，英国公债期货跌幅削减约10个跳动点，盘中跌14个跳动点，报115.18。英国10年期公债较可比德债收益率差收窄约1个基点至142.1基点。(完) (编译 朱晓军；审校 于春红)