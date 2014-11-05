英国金融市场：英镑下滑而英债削减跌幅，因英国服务业PMI稍逊预期

美国股市：受疲弱GDP数据拖累小跌，但4月上涨
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
路透伦敦11月5日 - 英镑兑美元周三续跌，兑欧元同样下滑，此前公布的英国服务业采购经理人指数(PMI)稍逊于分析师预期。
数据公布后，英镑兑美元 跌至日内低点1.5890美元，此前由于美元全线走强，英镑盘中已经下跌0.5%。英镑兑欧元 亦走低0.2%至0.7860，数据出炉前报0.7846。
数据发布后，英国公债期货跌幅削减约10个跳动点，盘中跌14个跳动点，报115.18。英国10年期公债较可比德债收益率差收窄约1个基点至142.1基点。(完) (编译 朱晓军；审校 于春红)
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货周五收跌2-3/4美分，报每蒲式耳3.66-1/2美元，分析师称，因技术性卖盘，且预报称美国中西部种植地带本周末降雨后天气将转好。