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货币新闻 | 2014年 11月 5日 星期三 17:53 BJT

英国金融市场：英镑下滑而英债削减跌幅，因英国服务业PMI稍逊预期

路透伦敦11月5日 - 英镑兑美元周三续跌，兑欧元同样下滑，此前公布的英国服务业采购经理人指数(PMI)稍逊于分析师预期。

数据公布后，英镑兑美元 跌至日内低点1.5890美元，此前由于美元全线走强，英镑盘中已经下跌0.5%。英镑兑欧元 亦走低0.2%至0.7860，数据出炉前报0.7846。

数据发布后，英国公债期货跌幅削减约10个跳动点，盘中跌14个跳动点，报115.18。英国10年期公债较可比德债收益率差收窄约1个基点至142.1基点。(完) (编译 朱晓军；审校 于春红)
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