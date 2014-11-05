更新版 1-台湾货币市场：短率持平在低位，月初市场资金宽裕待央行冲销

* 短率持在低位不变

* 央行减少收受部分银行28天期存单

* 资金前景平稳暂无波动 (新增拆款及存单发行细节)

记者 林妙容

路透台北11月5日 - 台湾银行间短率周三持在上日的低位交投。资金调度人士表示，台湾央行上日减少收受部分银行到期的28天存单申报，令市场资金水位再度走高，且月初资金需求持续低迷，短率没有走高空间，只能在低位区徘徊。

交易员指出，此次台湾央行一年期存单标售多数由外商银行取得，部分未得标或得标量较少的本地银行，在上日一年存单交割的同时，原有的28天存单申报遭到央行砍除部分部位，只能转而申报央行隔夜存单。

〞今天拆出方生意清淡，昨天央行又砍了一些(28天存单)。〞一位民型银行资金调度人士说。

交易人士指出，央行隔夜存单与28天存单的利差达到约48基点，银行除了有利差损失外，因隔夜资金今日再度释出到市场上，银行得再为余钱重觅去化管道，都造成市场极度宽松。

他们指出，预估本周的资金情势都将宽裕平稳，本月中旬以前利率估难有明显变化。月中之后则视月底因素是否渐次发酵。

台湾央行周一标售的1,200亿台币364天期定存单加权平均得标利率为0.629%，结束此前连四次标售走升，且低于市场预期的0.64-0.655%。

银行间隔夜拆款加权平均利率 收报0.386%，同于上日；今日区间落在0.295-0.400%，上日在0.295-0.410%；一周拆款利率区间在0.380-0.445%，上日为0.380-0.450%。

**短票利率大致持平**

短票市场方面，票券商指出，月初企业短票发行量不足，即使银行因短钱充裕有意购入，但券源不足造成交易清淡，利率则维持在低位区没有明显变化。

他们指出，大型银行开出的月内短票利率平稳在0.61%，让市场上的月内交投利率都稳在0.60-0.61%，跨月短票则稍高，略有议价空间。

〞市场就是钱多票少，一早就平(弥平缺口)了。〞一大型票券商交易员说。

今日票券商与银行承作的月内自保短票利率主要成交在0.60-0.61%，和上日相同；跨月短票利率主要在0.62%，亦无甚变化。

据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票买卖断平均成交利率落在0.611%，较前日的0.607%微幅上扬。

台湾央行周三公布，共发行2,367亿台币存单，与今日存单到期金额2,366亿相较，存单发行余额增1亿。 周四央行存单到期金额2,249.3亿台币，周五为39亿。

拆款中心资料 显示，周三超额准备为142亿台币，累积超额准备为476亿台币、加计前期1%的超额准备为1,182亿台币。

**附买回利率平稳**

台湾债券市场公债附买回(RP)利率大致平稳，交易商指出，投信、寿险的资金都相对充裕，资金充沛，债券附买回市场利率稳在低位。

交易员表示，投信申购款源源不绝，寿险业者也不再自市场抽钱，到期可续做，市场资金动能相当充裕。

〞寿险、投信都多钱，都卖到券不够、推掉蛮多的了。〞一位大型票券商交易员说。

今日虽有台湾工银金融债交割，金额15亿台币。但交易员称此影响市况不大。

本周公司债交割因素偏少，周五(7日)有健乔信元 可转换公司债发行，金额5亿台币，另外还有350亿台币的103/13增额发行公债交割。

今日证券商月内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%，利率持平上日；公司债今日成交0.63-0.64%，同样持平。