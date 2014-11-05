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亚洲 | 2014年 11月 5日 星期三 18:05 BJT

路透基点：群创光电计划融资800亿台币--TRLPC

路透香港11月5日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，全球第三大液晶显示器(LCD)生产商--群创光电计划筹措约800亿台币（26.2亿美元）的三年期贷款。

台湾银行负责协调本案，正邀请其他银行以四个层次参贷，组建主办行团队：50-60亿台币、60-70亿台币、70-75亿台币、75亿台币以及更多。

根据价格谈判，利率将与借款人的税后净利润率挂钩，介于100-130个基点左右。

群创光电将以工厂、机械和土地作为质押。

约10家银行的代表在10月15日参加了一个有关本案的银行说明会。

奇美实业和鸿海精密是群创光电的主要股东。

群创光电成立于2003年，2010年3月与奇美电子、统宝光电合并，为面板业界有史以来最大宗的合并案。合并后，群创光电成为台湾第一大、国际第三大面板厂。（完）

(编译 高琦 审校 杜明霞)
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