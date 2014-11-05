路透基点：群创光电计划融资800亿台币--TRLPC

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透香港11月5日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，全球第三大液晶显示器(LCD)生产商--群创光电计划筹措约800亿台币（26.2亿美元）的三年期贷款。
台湾银行负责协调本案，正邀请其他银行以四个层次参贷，组建主办行团队：50-60亿台币、60-70亿台币、70-75亿台币、75亿台币以及更多。
根据价格谈判，利率将与借款人的税后净利润率挂钩，介于100-130个基点左右。
群创光电将以工厂、机械和土地作为质押。
约10家银行的代表在10月15日参加了一个有关本案的银行说明会。
奇美实业和鸿海精密是群创光电的主要股东。
群创光电成立于2003年，2010年3月与奇美电子、统宝光电合并，为面板业界有史以来最大宗的合并案。合并后，群创光电成为台湾第一大、国际第三大面板厂。（完）
(编译 高琦 审校 杜明霞)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。