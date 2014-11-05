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亚洲 | 2014年 11月 5日 星期三 17:58 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶重挫至两周低点，因油价下跌和全球供给忧虑

TOCOM指标4月期胶 <0#2JRU:>收低7.2日圆报每公斤192.6日圆，为10月21日以来最低结算价。该期胶盘中还触及低点191.9，为10月22日以来最低。

上海期交所主力1月期胶合约 跌5%或650元人民币，收在每吨12,265元人民币。

新加坡商品交易所(SICOM)近月12月合约 最新报每公斤145.00美分，下跌6.6美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

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ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 洪曦/朱晓军；审校 艾茂林/于春红)
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