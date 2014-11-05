欧洲汇市：英镑兑美元下跌，服务业PMI增添经济增长疑虑

数据更进一步显示物价下行压力，令外界更加怀疑英国央行明年升息的脚步能有多快。

“虽然数据相当强劲，但却是给英镑多头打了一记闷棍，”UKForex线上外汇服务主管Alex Edwards说。

英镑兑欧元日内也下跌0.2%，报0.7856英镑，数据公布前为0.7846。

英国经济表现优于其他欧洲国家，使得英镑过去一周兑美元的表现比欧元、日圆来得好。

但是从工资、通胀所显示出的迹象，让人益发怀疑经济前景是否会更好以及近期升息的可能。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

拉美货币报导 南非兰特报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价