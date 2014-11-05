路透基点：众希股份完成4.055亿美元双币贷款案--TRLPC

路透香港11月5日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，大众银行的最大股东--众希股份有限公司已经完成双币贷款案，规模为4.055亿美元。

这笔贷款的初始规模为4.9亿美元。目前贷款包括：A部分33亿台币(1.09亿美元)和B部分2.975亿美元。A部分的借款人是众希以及雄贺股份有限公司，B部分的借款人是Cooperatieve Meadowstream Investment WA。

兆丰国际商业银行、中国信托商业银行、台北富邦商业银行和国泰世华银行担任本案的牵头行兼簿记行以及承销商。

兆丰国际商业银行承贷9.9亿台币和9,000万美元。中国信托商业银行和台北富邦商业银行都各自承贷6.6亿台币和6,000万美元。国泰世华承贷3.3亿台币和3,000万美元。

台湾合作金库（1.9亿台币和1,550万美元）、台湾土地银行（1.7亿台币和1,550万美元）、台湾企银（1.6亿台币和1,550万美元）和台新国际银行（1.4亿台币和1,100万美元）也都参与本案。

兆丰国际商业银行为额度代理行，国泰世华银行为文件准备行。中国信托商业银行和兆丰国际商业银行分别为A部分和B部分贷款的担保品控管行。

培康有限公司, 博崴有限公司和Cooperatieve Silverdale United Enterprise WA提供担保，凯雷亚洲投资基金II(Carlyle Asia Partners II)和GablePartners II为保荐人。

凯雷是Meadowstream、培康和众希的最终母公司，GablePartners是博崴、Silverdale和雄贺的最终母公司。

银行受邀以双币参贷--2.75亿台币加2,500万美元--参贷费为50个基点。

这笔贷款的期限将是五年或七年，稍后由借款人决定。

A部分贷款利率为较90天期次级市场商业票据利率加码200个基点；B部分贷款利率从第一次提款开始，前四年为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码250个基点，第五年为加码265个基点。

若台北银行同业美元拆款利率(TAIFX)与Libor差距超过45个基点，借款人将为B部分贷款支付超出部分利率。

A部分贷款以借款人所持的大众银行普通股为抵押；B部分贷款以大众银行的3.5亿美元可转债为抵押。贷款资金将用于为2007年签署的123亿台币七年期贷款提供再融资，以及购买可转债。（完）