欧洲汇市：澳元跌至逾四年低点，因大宗商品走软及中国数据欠佳

美国股市：受疲弱GDP数据拖累小跌，但4月上涨
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
路透伦敦11月5日 - 澳元兑美元周三跌至逾四年低点，受累于大宗商品价格下滑，以及中国数据疲软。此前公布的汇丰中国10月服务业采购经理人指数(PMI)跌至52.9。
澳元兑美元 跌至2010年中期以来低点0.8612美元，日内下挫1.4%。
澳元人气颇为偏空，欧元兑澳元 也升0.9%至1.4482澳元。(完) (编译 朱晓军；审校 于春红)
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货周五收跌2-3/4美分，报每蒲式耳3.66-1/2美元，分析师称，因技术性卖盘，且预报称美国中西部种植地带本周末降雨后天气将转好。