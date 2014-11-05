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货币新闻 | 2014年 11月 5日 星期三 18:32 BJT

欧洲汇市：澳元跌至逾四年低点，因大宗商品走软及中国数据欠佳

路透伦敦11月5日 - 澳元兑美元周三跌至逾四年低点，受累于大宗商品价格下滑，以及中国数据疲软。此前公布的汇丰中国10月服务业采购经理人指数(PMI)跌至52.9。

澳元兑美元 跌至2010年中期以来低点0.8612美元，日内下挫1.4%。

澳元人气颇为偏空，欧元兑澳元 也升0.9%至1.4482澳元。(完) (编译 朱晓军；审校 于春红)
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