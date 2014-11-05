中国经济：发改委批复七个铁路项目，总投资额近2,000亿--中国证券网

美国股市：受疲弱GDP数据拖累小跌，但4月上涨
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
路透北京11月5日 - 上海证券报官方网站--中国证券网周三报导称，国家发改委今日集中批复了七个铁路项目，总投资额为1,998.6亿元人民币。
报导称，上述铁路项目包括新建和顺至邢台、衢州至宁德、格尔木至库尔勒、连云港至镇江、祥云至临沧、南昌至赣州等铁路项目，批复南昆铁路南宁至百色段增建二线工程。
其中，和顺至邢台项目金额为66.4亿元，衢州至宁德项目金额为304.85亿元，格尔木至库尔勒项目金额为376.4亿元，南宁至百色项目金额为98.83亿元，连云港至镇江项目金额为464.62亿元，祥云至临沧项目金额为155亿元，南昌至赣州项目金额为532.5亿元。
发改委此前于10月份批准了三批铁路投资项目，显示经济下行压力较大的背景下，中国四季度扩大投资步伐明显加快。（完）
(发稿 谢衡; 审校 张喜良)
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