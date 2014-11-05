中国经济：发改委批复七个铁路项目，总投资额近2,000亿--中国证券网

报导称，上述铁路项目包括新建和顺至邢台、衢州至宁德、格尔木至库尔勒、连云港至镇江、祥云至临沧、南昌至赣州等铁路项目，批复南昆铁路南宁至百色段增建二线工程。

其中，和顺至邢台项目金额为66.4亿元，衢州至宁德项目金额为304.85亿元，格尔木至库尔勒项目金额为376.4亿元，南宁至百色项目金额为98.83亿元，连云港至镇江项目金额为464.62亿元，祥云至临沧项目金额为155亿元，南昌至赣州项目金额为532.5亿元。